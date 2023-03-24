Перекрити всі потреби не зможе: як Росія намагається використати Білорусь

Білорусь допомагає Росії готувати особовий склад окупантів для участі у війні проти України. Щоправда, Мінськ не зможе перекрити усі потреби російських загарбників.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, як би українці не ставилися до Білорусі, не можна їх недооцінювати. З 1991 року вони приділяли достатньо уваги власному війську. Тому зараз система підготовки у них перебуває хоч і на радянських лад, але на доволі високому рівні.

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Росіяни діють абсолютно логічно. Вони використовують весь потенціал невеликої білоруської армії та їх навчально-матеріальної бази. Цим потенціалом нехтувати не можна,

– зазначив Черник.

Чи може Росія за допомогою Білорусі відновити весь запас втраченої техніки

Як наголосив Черник, Росія дійсно використовує білоруські спроможності, щоб поповнити власний запас техніки. Однак відновити його на довоєнний рівень у найближче десятиліття окупанти точно не зможуть. Аж надто значні втрати російські загарбники зазнали у війні проти України.

В тих обсягах це неможливо. На війні знищено вже поза 3500 танків. Це величезна цифра. В Афганістані СРСР втратив 147 танків. Повністю перекрити потреби Росії Білорусь не зможе. Але якусь частину – так,

– вважає Черник.

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Насамперед Росія використовує білоруську техніку, яка була законсервованою на складах. Це – БМП-1, БМП-2, танки Т-72 тощо. Але не більше. Вийти на довоєнні показники для Росії зараз неможливо.

Скільки російських окупантів зараз перебувають на території Білорусі