Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Він зазначив, що в жовтні 2022 року військово-політичне керівництво Росії прийняло рішення про розгортання на території Білорусі регіонального угруповання військ союзної держави.
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Мобілізовані росіяни проходять у Білорусі курс підготовки
"Офіційно Росія заявила про розміщення 9 тисяч військовослужбовців", – сказав Наєв.
Водночас він підкреслив, що на цей момент наземний російський компонент на території Білорусі нараховує понад 4 тисячі осіб.
Це переважно мобілізовані громадяни Росії, які проходять тримісячний курс підготовки у складі підрозділів територіальних військ РФ під керівництвом білоруських інструкторів,
– розповів генерал-лейтенант.
За його словами, надалі ці мобілізовані переміщуються назад до Росії для ведення бойових дій на території України.
Яка ситуація на кордоні з Білоруссю
- За даними Генерального штабу Збройних Сил України, станом на 20 березня на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
- Повідомляється, що на полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил Росії. У Генштабі ЗСУ неодноразово інформували, що на території Білорусі немає ворожого наступального угруповання.
- Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко інформував, що наразі загроза вторгнення з боку Білорусі є низькою. Демченко казав, що в Білорусі перебувають 10 тисяч російських військових.
- За його словами, жодного переміщення військ чи техніки в безпосередній близькості до українського кордону на території Білорусі не спостерігається.