Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Він зазначив, що в жовтні 2022 року військово-політичне керівництво Росії прийняло рішення про розгортання на території Білорусі регіонального угруповання військ союзної держави.

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Мобілізовані росіяни проходять у Білорусі курс підготовки

"Офіційно Росія заявила про розміщення 9 тисяч військовослужбовців", – сказав Наєв.

Водночас він підкреслив, що на цей момент наземний російський компонент на території Білорусі нараховує понад 4 тисячі осіб.

Це переважно мобілізовані громадяни Росії, які проходять тримісячний курс підготовки у складі підрозділів територіальних військ РФ під керівництвом білоруських інструкторів,

– розповів генерал-лейтенант.

За його словами, надалі ці мобілізовані переміщуються назад до Росії для ведення бойових дій на території України.

Яка ситуація на кордоні з Білоруссю