Перекрыть все потребности не сможет: как Россия пытается использовать Беларусь
Беларусь помогает России готовить личный состав оккупантов для участия в войне против Украины. Правда, Минск не сможет перекрыть все потребности российских захватчиков.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, как бы украинцы не относились к Беларуси, нельзя их недооценивать. С 1991 года они уделяли достаточно внимания собственному войску. Поэтому сейчас система подготовки у них находится хоть по советским порядкам, но на достаточно высоком уровне.
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Россияне действуют совершенно логично. Они используют весь потенциал небольшой белорусской армии и их учебно-материальной базы. Этим потенциалом пренебрегать нельзя,
– отметил Черник.
Может ли Россия с помощью Беларуси восстановить весь запас утраченной техники
Как подчеркнул Черник, Россия действительно использует белорусские возможности, чтобы пополнить собственный запас техники. Однако восстановить его на довоенный уровень в ближайшее десятилетие оккупанты точно не смогут. Уж слишком большие потери российские захватчики получили в войне против Украины.
В этих объемах это невозможно. На войне уничтожено уже примерно 3500 вражеских танков. Это огромная цифра. В Афганистане СССР потерял 147 танков. Полностью перекрыть потребности России Беларусь не сможет. Но какую-то часть – да,
– считает Черник.
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В первую очередь Россия использует белорусскую технику, которая была законсервирована на складах. Это БМП-1, БМП-2, танки Т-72 и т.д. Но не больше. Выйти на довоенные показатели для России сейчас невозможно.
Сколько российских оккупантов сейчас находятся на территории Беларуси
- Россия разместила на территории Беларуси свою группировку. Официально они это называют "развертыванием на территории Беларуси региональной группировки войск союзного государства".
- Как отметил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, официально Россия заявила, что разместила там около 9 тысяч собственных военнослужащих. Однако наземный компонент на самом деле насчитывает более 4 тысяч человек.
- По словам Наева, преимущественно это мобилизованные граждане России, проходящие трехмесячный курс подготовки в составе российских подразделений под руководством белорусских инструкторов.