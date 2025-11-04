Маємо успіхи, – аналітик назвав найбільшу помилку росіян біля Добропілля

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перебуває на Донеччині, звідки керує діями нашого війська. За його словами, Сили оборони просуваються на Добропільському напрямку й тим самим відтягують ворожі війська від Покровська.

Не можна сказати, що біля Добропілля почався великий контрнаступ, але ми справді ліквідували там 2 російські котли й маємо певний успіх. Про це в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, пояснивши, що мовиться про район Кучерового Яру та Нового Шахового.

Яку помилку допустив ворог на Донеччині?

На захід від Шахового досі зберігаються залишки російських військ. Вони намагаються час від часу проводити механізовані штурми, які є марними. Російська техніка на фронті є "жирною" ціллю, тому з'являється не часто.

Здебільшого її знищують ще до початку активних штурмових дій. Це свідчить про певний відчай росіян, які ніяк не можуть розвинути успіх у цьому районі. Російське командування вже заявило про оточення 31 батальйону в напрямку Покровська, 18 – біля Куп'янська.

Представник окупаційної адміністрації Денис Пушилін записав відео, в якому говорив, що нібито перебуває у Покровську. Втім насправді він був у населеному пункті Очеретине, яке за 40 кілометрів від Покровська.Тож заявам росіян не варто вірити.

Ми намагаємось користуватися тим, що зробили росіяни. Їхня інфільтрація, пробігання по наших позиціях без закріплення, а саме це вони роблять у Покровську, Вовчанську, – показує їхню недосконалість,

– наголосив Дмитро Жмайло.

Можна забігти глибоко в тил наших військ, пройти позиції, бо українські піхотинці виснажені, але питання логістики, закріплення – призводить до сумних для росіян результатів на Добропільському напрямку.

Зверніть увагу! Майор ЗСУ Андрій Ткачук пояснив, що проблеми у Покровську виникли через серйозну перевагу ворога у живій силі, а також через неправильну оцінку ситуації командуванням, неправдиві рапорти з фронту.

Операція України триває, ми далі будемо намагатися стабілізувати лінію бойового зіткнення, щоб максимально розосередити російські війська в районі Покровська. Адже саме туди звернені всі ресурси ворога.

