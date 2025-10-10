Біля Покровська російські війська почали проводити активніші бойові дії, ніж раніше. Для цього, крім живої сили, противник використовує й інші засоби.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, зауваживши, що ворог намагається зайняти позиції та просочитись до погіршення погодних умов. Однак українські військові не дозволяють йому це робити.

Дивіться також Ситуацію стабілізували, – командир "Ахіллесу" повідомив про зміни біля Куп’янська

Як росіяни посилюють штурми біля Покровська?

За минулу добу росіяни провели 72 штурмові дії на Покровському напрямку. Вони були іншими, ніж зазвичай, та дуже складними для українських бійців.

Росія пустила в хід усе – бронетехніку, мотоцикли та живу силу. У нас на напрямку було гаряче. Було багато роботи і для піхоти, і для пілотів дронів. Працювала також артилерія,

– наголосив він.

За словами Борисенка, українським бійцям вдалось знищити усю техніку ворога та майже усю живу силу росіян. Зараз щодо російських військових ще працюють ударно-пошукові групи.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Він додав, що ворог не просто так вирішив збільшити інтенсивність штурмів – все це через погоду. Поки вона ще більш-менш дає можливість атакувати, росіяни намагаються це робити, щоб закріпитись на позиціях та звітувати про успіх своєму командуванню.

Зверніть увагу! Закликаємо читачів приєднатись до збору на авто для 46 ОДШБр, який організувала редакція сайту 24tv.ua. Відбудеться розіграш нового iPhone 16 256GB серед усіх, хто задонатить від 200 гривень.

Крім штурмів, противник активно застосовує свою авіацію, скидає КАБи на прифронтові міста, активно відпрацьовує дронами та артилерією. Також ворог намагається просочуватись на позиції українських військових, але таких росіян вдається або знищувати, або брати в полон.

Дії ворога біля Покровська: коротко