Росіяни взяли під контроль певну ділянку, – 1 ОШП про ситуацію біля Покровська

Окупанти взяли під контроль дорогу, яка іде від Селидового в Покровськ. Наразі використовувати цей маршрут для бронетехніки неможливо. Тому що там зруйновані всі мости.

Ця ділянка досить складна з погляду просування бронетехніки. Командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" зауважив 24 Каналу, що якщо найближчим часом не буде вжито заходів, то, найімовірніше, ворог зможе побудувати там переправу, яка дозволить затягувати більш потужні зразки техніки.

"Останнім часом погіршились погодні умови. Противник зараз взяв під контроль певну ділянку, дорогу, яка іде від Селидового в Покровськ. Під прикриттям туману, погодних умов намагається затягуватися більш активно, використовуючи техніку", – сказав він.

Що відбувається біля Покровська?

Дмитро Філатов "Перун" зазначив, що станом на зараз командування вживає заходів для протидії. Зараз не дуже ефективно вдається застосовувати складову БпЛА, яка за останній рік вийшла на високий рівень у ЗСУ. Тому наявність піхоти на позиціях в достатній кількості вкрай необхідна.

Сама ситуація на цей момент не втрачена. У самому Покровську уже почали діяти деякі штурмові підрозділи, і не тільки штурмові. Зараз організовується спільний штаб, який буде займатися суто розв'язанням питання щодо Покровська,

– підкреслив командир.

У росіян є намір будувати певні переправи для того, аби перекидати техніку у напрямку Покровська. Зранку 12 листопада ворог робив таку спробу, однак вона виявилася невдалою. Сили оборони володіли інформацією. Було проведено мінування. Наразі відомо, що та техніка, яка вирушала для побудови цієї переправи, підірвалась.

Зауважимо, що зараз триває важливий збір на пікапи для військових 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла. Це дуже потрібно для наших бійців. Долучитися можна за посиланням.

Яка ситуація на Покровському напрямку?