Визначальні події і для Ізраїлю, і для України: що незабаром може статись на Близькому Сході

Ізраїль зменшує інтенсивність боїв у Секторі Гази, але може наважитись на війну проти Хезболли. Ліванська організація становить значно серйознішу загрозу, ніж бойовики ХАМАС.

Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, що Ізраїль усвідомлює ризики такого шляху. Однак країна має план.

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"Я думаю, розрахунок Ізраїлю на те, що цією своєю атакою він протягом кількох днів втягне Америку в цю сутичку", – припустив Піонтковський.

Раніше США просили Ізраїль запобігти подальшій ескалації й зменшити інтенсивність боїв. Водночас в американському уряді є потужне ізраїльське лобі, яке може вплинути на Джо Байдена.

Яке значення це матиме для України

Оскільки Іран – один з головних спонсорів Хезболли, її знищення може стати прологом до ліквідації ядерної програми Тегерана і його керівництва. Такі драматичні події на Близькому Сході, які можуть розгорнутись найближчими днями, матимуть величезне значення для України.

Якщо Америка вступить і буде розтрощена військова машина Ірану, це не лише чисто військова допомога Україні, а й величезний психологічний і політичний удар по путінському режиму,

– констатував Піонтковський.

Ізраїль проти Хезболли: останні новини

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про готовність розпочати війну проти Хезболли. Хоча вважає за краще відновити безпеку на прикордонній території без широкої кампанії.

Як відомо, Хезболла регулярно обстрілює північ Ізраїлю, хоча у війну відкрито не вступила. Ізраїль завдає ударів у відповідь.

Ситуацію загострила також ліквідація одного з високопосадових командирів Хезболли – Віссама аль Тавіля. Він їхав разом з ще одним бойовиком у машині, яку підбив безпілотник.

Раніше стало відомо, що Хезболла може мати російські протикорабельні ракети "Яхонт". Їхній радіус дії – 300 кілометрів.

Іран активно постачає зброю Росії. Крім дронів-камікадзе, Тегеран міг надати Кремлю балістичні ракети.