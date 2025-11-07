Це відбувається щодня, – військовий розповів про дії росіян на кордоні з Чернігівщиною

Чернігівська та Сумська області постійно згадують в інформаційних зведеннях в контексті російських провокацій, повітряних атак. На цьому напрямку раніше активно виявляли диверсійно-розвідувальні групи.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів заступник начальника другої застави прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал" Олександр Кирилін, зауваживши, що загроза ДРГ є постійно. Хоч зараз їх і не фіксують.

Заходи ДРГ та постійна загроза: яка ситуація в областях?

На кордоні з Росією зберігається висока активність ворожих дронів, обстрілів. Також постійно є загроза розвідувально-диверсійної діяльності противника. Станом на 7 листопада заходів ДРГ не фіксують, але раніше це була ділянка, де диверсантів активно виявляли.

Попри це противник постійно застосовує свої дрони – скиди, розвідувальні дрони, і FPV. Ними завдає ударів по логістичних маршрутах, підходах до позицій. Також регулярно застосовує розвідувальні БпЛА тактичного рівня.

Щодня противник намагається вражати цивільну інфраструктуру в глибших районах. Це відбувається щодня, відповідно зі свого боку ми постійно нарощуємо інженерно-фортифікаційне спорудження,

– розповів Олександр Кирилін.

Також українські сили проводять розвідку та завдають ударів вогневі по виявлених цілях противника. Це роблять для того, щоб мінімізувати можливості противника для завдання бойового ураження та проведення розвідки.

Комендатура "Шквал" проводить збір на РЕБи та БпЛА. Протидіяти ворожим дронам доводиться постійно.

"Щодо білоруського кордону, то активності з боку Білорусі ми не спостерігаємо. Ділянка, хоча і спокійна, проте постійно загрозлива. Тому ми посилюємо, розширюємо інженерно-фортифікаційні споруди, проводимо активне спостереження за діяльністю білорусів", – наголосив Олександр Кирилін.

Що відбувається на Сумщині та Чернігівщині?