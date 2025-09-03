Росія не полишає спроб захопити всю територію Донеччини й це стане одним з головних завдань ворога восени. Окупанти перекидають частину сил з Харківського та Сумського напрямків на Схід.

Тиск тільки зростати щонайменше 1 – 2 місяці. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що в цей час ворог підтягуватиме нові резерви.

Які 2 завдання має ворог на Донбасі?

Росія хотіла розширити сухопутний коридор, але зробити це поки не зможе. Як тільки Україна отримає достатньо авіації, то одразу його "переріже". Наразі спроби росіян тривають.

"Вразливість сухопутного коридору дуже помітна. Саме тому росіяни продовжуватимуть тиск на Запорізькому напрямку, на лінії Запоріжжя – Покровськ. Їм потрібно розширити коридор на 120 кілометрів, щоб розбудувати певну систему оборони", – зауважив Роман Світан.

Останнім часом на Донбасі поглибилась проблема з водою. Питної води взагалі не має, а труби, які встановили росіяни, забезпечують лише 5% від усіх проблем. Ворог веде справжній геноцид, щоб змусити людей виїхати з цих територій.

Зверніть увагу! Росія своїми обстрілами та підривом Каховської ГЕС зруйнувала гідросистему України. Як наслідок, головні водосховища обміліли. Ворог намагається розв'язати проблему, але це призводить тільки до погіршення ситуації.

Для того, щоб розв'язати проблему з водою, Росії треба захопити Слов'янськ. Саме звідти, а потім через Торецьк, Часів Яр і до Горлівки надходила вода до Донецька.

"Тож за останні 2 місяці літньої кампанії росіяни виконуватимуть 2 завдання. Перше – розширити сухопутний коридор. Це означає, що тиск буде не лише на Донбасі, а й на Запоріжжі. А друге – захопити Слов'янськ", – сказав полковник ЗСУ в запасі.

Для того, щоб підійти до міста, потрібно заходити із заходу. Тому ворог намагається взяти під контроль Покровсько – Мирноградську агломерацію. Далі наблизитися до Добропілля, а відтак до Костянтинівки і Краматорська.

Яка ситуація на Донеччині зараз?