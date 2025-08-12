На Донеччині тривають запеклі бої. На Покровському напрямку ворог прорвався через першу лінію оборони українських позицій.

За даними DeepState, противник продовжує розвивати свій успіх в напрямку траси Добропілля – Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки, передає 24 Канал.

Як Чмут коментує ситуацію на Донеччині?

Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут у соцмережі "Х" висловився щодо обстановки у Донецькій області.

За словами Чмута, події, які там відбуваються, є наслідком ігнорування проблем, про які він попереджав у кожному інтерв'ю останні роки півтора.

Спочатку ми "провалюємося" на рівні взводів. Потім рот. Потім дійшла черга батальйонів. Коли дійде до бригад – ворог пустить у хід свої бронетанкові групи, які активно накопичуються вже з рік, і вийде в тил, на оперативний простір. І карта знову буде "зсуватися" як це було у 2022-му – десятками, сотнями квадратних кілометрів щодня,

– змалював ситуацію Чмут.

Громадський діяч зауважив, що хтось може вважати, що він перебільшує, мовляв, все не так погано: у нас є дрони, близько двох десятків новостворених корпусів, і все "контрольовано". Проте, зазначив волонтер, подібне вже траплялося у період з 2018 по 2022 рік. "Десь теж саме ми проходимо знову з 2024-го", – додав він.

Чмут наголосив, що найгірше – це ігнорувати реальний стан справ. Він закликав усіляко підтримувати Сили оборони.

До слова, з постом про надважку ситуацію на Донеччині до Володимира Зеленського звернувся ветеран Богдан Кротевич.