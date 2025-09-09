152 зіткнення за 9 вересня, більшість – на Покровському та ще двох напрямках: зведення Генштабу
- За добу 9 вересня на фронті сталося 152 бойові зіткнення, росіяни завдали одного ракетного та 59 авіаційних ударів, застосувавши 2 ракети та скинувши 72 КАБи.
- Зокрема, зафіксовано 47 атак на Покровському напрямку та 21 атаку на Новопавлівському.
За добу 9 вересня на фронті відбулося 152 бойові зіткнення. Також росіяни завдали одного ракетного та 59 авіаційних ударів, застосувавши 2 ракети та скинувши 72 КАБи.
Окрім того, вони атакували 1977 дронами-камікадзе та здійснили 3416 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Яка ситуація на фронті?
- На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 8 бойових зіткнень.
- 6 разів ворог атакував на Південно-Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська. 2 бойові зіткнення станом на вечір 9 вересня тривають досі.
- На Куп'янському напрямку Росія здійснила 7 спроб наступу поблизу Степової Новоселівки та у напрямку Куп'янська, Петропавлівки, Піщаного.
- На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 8 штурмових дій біля населених пунктів Новомихайлівка, Середнє, Колодязі та Торське. Досі триває 1 бойове зіткнення.
- На Сіверському напрямку окупанти 20 разів атакували біля Серебрянки, Григорівки та у напрямку Ямполя, Дронівки, Виїмки, Пазено. Дотепер тривають 5 боєзіткнень.
- З початку доби на Краматорському напрямку росіяни 3 рази атакували у районі Ступочок.
- На Торецькому напрямку було 10 бойових зіткнень. Окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ поблизу Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.
- На Покровському напрямку Росія 47 разів атакувала поблизу населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького.
- На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку ворога біля населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка. Ще 5 бойових зіткнень продовжуються.
- На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках росіяни наступальних дій не проводили.
- На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Останні новини фронту
ЗСУ продовжують стримувати натиск Росії на Добропільському напрямку. Там за місяць активних бойових дій вдалося взяти у полон 69 окупантів.
Також 8 вересня стало відомо про звільнення населеного пункту Зарічне на Донеччині. Там було ліквідовано 47 російських військових, ще 13 – взяли в полон.
Того ж дня у DeepState повідомили, що ЗСУ зачистили ворога у Володимирівці, а також відкинули його поблизу Разіного, Золотого Колодязя та у Новоторецькому. Водночас Росія просунулася у Серебрянському лісництві.