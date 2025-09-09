Окрім того, вони атакували 1977 дронами-камікадзе та здійснили 3416 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також Найбільше проблем на цьому напрямку: чи втримає Україна Покровськ

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 8 бойових зіткнень.

і відбулося 8 бойових зіткнень. 6 разів ворог атакував на Південно-Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська. 2 бойові зіткнення станом на вечір 9 вересня тривають досі.

поблизу Вовчанська. 2 бойові зіткнення станом на вечір 9 вересня тривають досі. На Куп'янському напрямку Росія здійснила 7 спроб наступу поблизу Степової Новоселівки та у напрямку Куп'янська, Петропавлівки, Піщаного.

Росія здійснила 7 спроб наступу поблизу Степової Новоселівки та у напрямку Куп'янська, Петропавлівки, Піщаного. На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 8 штурмових дій біля населених пунктів Новомихайлівка, Середнє, Колодязі та Торське. Досі триває 1 бойове зіткнення.

ЗСУ відбили 8 штурмових дій біля населених пунктів Новомихайлівка, Середнє, Колодязі та Торське. Досі триває 1 бойове зіткнення. На Сіверському напрямку окупанти 20 разів атакували біля Серебрянки, Григорівки та у напрямку Ямполя, Дронівки, Виїмки, Пазено. Дотепер тривають 5 боєзіткнень.

окупанти 20 разів атакували біля Серебрянки, Григорівки та у напрямку Ямполя, Дронівки, Виїмки, Пазено. Дотепер тривають 5 боєзіткнень. З початку доби на Краматорському напрямку росіяни 3 рази атакували у районі Ступочок.

росіяни 3 рази атакували у районі Ступочок. На Торецькому напрямку було 10 бойових зіткнень. Окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ поблизу Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.

було 10 бойових зіткнень. Окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ поблизу Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки. На Покровському напрямку Росія 47 разів атакувала поблизу населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького.

Росія 47 разів атакувала поблизу населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького. На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку ворога біля населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка. Ще 5 бойових зіткнень продовжуються.

ЗСУ відбили 21 атаку ворога біля населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка. Ще 5 бойових зіткнень продовжуються. На Гуляйпільському , Оріхівському та Придніпровському напрямках росіяни наступальних дій не проводили.

, та росіяни наступальних дій не проводили. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Останні новини фронту