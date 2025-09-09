Кроме того, они атаковали 1977 дронами-камикадзе и совершили 3416 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 8 боевых столкновений.

6 раз враг атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска. 2 боевых столкновения по состоянию на вечер 9 сентября продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении Россия осуществила 7 попыток наступления вблизи Степной Новоселовки и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного.

На Лиманском направлении ВСУ отбили 8 штурмовых действий у населенных пунктов Новомихайловка, Среднее, Колодези и Торское. До сих пор продолжается 1 боевое столкновение.

На Северском направлении оккупанты 20 раз атаковали у Серебрянки, Григорьевки и в направлении Ямполя, Дроновки, Выемки, Пазено. До сих пор продолжаются 5 боестолкновений.

С начала суток на Краматорском направлении россияне 3 раза атаковали в районе Ступочек.

На Торецком направлении было 10 боевых столкновений. Оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ вблизи Катериновки, Яблоновки, Полтавки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки.

На Покровском направлении Россия 47 раз атаковала вблизи населенных пунктов Владимировка, Новое Шаховое, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономическое, Шевченко, Зверево, Котлиное, Удачное, Дачное и в сторону Родинского, Луча, Сухого Яра, Покровска, Молодецкого.

На Новопавловском направлении ВСУ отбили 21 атаку врага возле населенных пунктов Малиевка, Камышеваха, Новониколаевка, Ольговка и в сторону населенных пунктов Филиал, Ивановка, Андреевка-Клевцово, Январское, Терновое, Новоивановка. Еще 5 боевых столкновений продолжаются.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях россияне наступательных действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

