Кроме того, они атаковали 1977 дронами-камикадзе и совершили 3416 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Какая ситуация на фронте?
- На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 8 боевых столкновений.
- 6 раз враг атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска. 2 боевых столкновения по состоянию на вечер 9 сентября продолжаются до сих пор.
- На Купянском направлении Россия осуществила 7 попыток наступления вблизи Степной Новоселовки и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного.
- На Лиманском направлении ВСУ отбили 8 штурмовых действий у населенных пунктов Новомихайловка, Среднее, Колодези и Торское. До сих пор продолжается 1 боевое столкновение.
- На Северском направлении оккупанты 20 раз атаковали у Серебрянки, Григорьевки и в направлении Ямполя, Дроновки, Выемки, Пазено. До сих пор продолжаются 5 боестолкновений.
- С начала суток на Краматорском направлении россияне 3 раза атаковали в районе Ступочек.
- На Торецком направлении было 10 боевых столкновений. Оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ вблизи Катериновки, Яблоновки, Полтавки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки.
- На Покровском направлении Россия 47 раз атаковала вблизи населенных пунктов Владимировка, Новое Шаховое, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономическое, Шевченко, Зверево, Котлиное, Удачное, Дачное и в сторону Родинского, Луча, Сухого Яра, Покровска, Молодецкого.
- На Новопавловском направлении ВСУ отбили 21 атаку врага возле населенных пунктов Малиевка, Камышеваха, Новониколаевка, Ольговка и в сторону населенных пунктов Филиал, Ивановка, Андреевка-Клевцово, Январское, Терновое, Новоивановка. Еще 5 боевых столкновений продолжаются.
- На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях россияне наступательных действий не проводили.
- На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Последние новости фронта
ВСУ продолжают сдерживать натиск России на Добропольском направлении. Там за месяц активных боевых действий удалось взять в плен 69 оккупантов.
Также 8 сентября стало известно о освобождении населенного пункта Заречное в Донецкой области. Там было ликвидировано 47 российских военных, еще 13 – взяли в плен.
В тот же день в DeepState сообщили, что ВСУ зачистили врага во Владимировке, а также отбросили его вблизи Разино, Золотого Колодца и в Новоторецком. В то же время Россия продвинулась в Серебрянском лесничестве.