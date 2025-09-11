Росія має просування: огляд та карти ISW за 10 вересня
- Російські війська продовжують наступальні операції по всій лінії фронту.
- Відеозаписи свідчать про просування окупантів у східній частині Нового Шахового та на Лиманському напрямку.
В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 10 вересня. Аналітики також оновили карти бойових дій.
Яка ситуація на фронті?
10 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумщини, а також атакували на Курщині. Атаки були зафіксовані поблизу Безсалівки, Андріївки, Олексіївки, Кіндратівки, Садків, Юнаківки, а також Тьоткіно.
Ворожі війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не досягли підтвердженого прогресу. Вони атакували поблизу Синельникового та Вовчанська.
10 вересня окупанти продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука поблизу Амбарного та Одрадного, але не просунулися вперед.
Вони також продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але підтвердженого просування не досягли. Атаки були поблизу самого Куп'янська, Мирового, Петропавлівки, Степової Новоселівки та у напрямку Піщаного.
10 вересня російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Борової, але не просунулися вперед. Вони атакували у напрямку Борівської Андріївки та поблизу Греківки.
Нещодавно російські війська просунулися на Лиманському напрямку. Відеозаписи, опубліковані 10 вересня, свідчать, що окупанти підійняли прапори у двох місцях на півночі Зарічного. Начальник розвідки українського полку, що діяв на цьому напрямку, заявив, що ЗСУ відбили Зарічне, а російські війська увійшли до населеного пункту, переодягнувшись у цивільний одяг. Ворожі атаки фіксували поблизу Середнього, Шандриголового, Карпівки, Нового Миру, Новомихайлівки, Колодязів, Торського, Зарічного, Ямполя та Серебрянського лісництва.
10 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу Дронівки, Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та у напрямку Пазено.
Окупанти також продовжили наступальні операції в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, але підтвердженого просування не досягли. Вони наступали біля Майського, Ступочок, Предтечиного, у районі Неліпівки, Щербинівки, Плещіївки, на Олександро-Шултине, біля Катеринівки, Яблунівки, Клебан-Бика, Степанівки, Полтавки, Русинського Яру, Володимирівки, Софіївки.
Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 вересня, свідчать про те, що вони мають просування у східній частині Нового Шахового. Наступальні операції також велися поблизу Золотого Колодязя, Вільного, Заповідного та Маяка.
Ситуація на фронті / Карти ISW
Росія продовжила наступальні операції на Покровському напрямку, але не досягла підтвердженого просування. Атаки були у межах та поблизу самого Покровська, Родинського, Новоекономічного, Миролюбівки, Мирнограда, Сухого Яру, Лисівки, Чунишиного, Шевченка, Троянди, Новоукраїнки, Звірового, Котлиного, Удачного та у напрямку Молодецького.
Окупаційні війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку поблизу Дачного, Філії, Іванівки, але не просунулися вперед.
Ворог продовжив наступальні операції на Великомихайлівському напрямку поблизу Андріївки-Клевцового, Січневого, Олександрограда, Маліївки, Комишувахи, Новомиколаївки, Тернового та Соснівки, але теж безуспішно.
Безуспішно російські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області, а також на сході, атакуючи поблизу Ольгівського, Новоіванівки, Плавнів, Степногірська та Приморського.
10 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу Антонівки та Садового.
Ситуація на фронті: останні новини
Протягом 10 вересня на фронті було 205 боєзіткнень, найбільше – під Покровськом.
ЗСУ продовжують стримувати натиск окупантів на Добропільському напрямку. На цьому відрізку фронту за місяць активних бойових дій вдалося взяти у полон 69 росіян.
Також Росія продовжує зазнавати втрат загиблими та пораненими. За добу 10 вересня ЗСУ ліквідували ще 890 окупантів.