На жаль, окупанти мають просування на двох напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW .

10 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумщини, а також атакували на Курщині. Атаки були зафіксовані поблизу Безсалівки, Андріївки, Олексіївки, Кіндратівки, Садків, Юнаківки, а також Тьоткіно.

Ворожі війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не досягли підтвердженого прогресу. Вони атакували поблизу Синельникового та Вовчанська.

10 вересня окупанти продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука поблизу Амбарного та Одрадного, але не просунулися вперед.

Вони також продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але підтвердженого просування не досягли. Атаки були поблизу самого Куп'янська, Мирового, Петропавлівки, Степової Новоселівки та у напрямку Піщаного.

10 вересня російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Борової, але не просунулися вперед. Вони атакували у напрямку Борівської Андріївки та поблизу Греківки.

Нещодавно російські війська просунулися на Лиманському напрямку. Відеозаписи, опубліковані 10 вересня, свідчать, що окупанти підійняли прапори у двох місцях на півночі Зарічного. Начальник розвідки українського полку, що діяв на цьому напрямку, заявив, що ЗСУ відбили Зарічне, а російські війська увійшли до населеного пункту, переодягнувшись у цивільний одяг. Ворожі атаки фіксували поблизу Середнього, Шандриголового, Карпівки, Нового Миру, Новомихайлівки, Колодязів, Торського, Зарічного, Ямполя та Серебрянського лісництва.

10 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу Дронівки, Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та у напрямку Пазено.

Окупанти також продовжили наступальні операції в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, але підтвердженого просування не досягли. Вони наступали біля Майського, Ступочок, Предтечиного, у районі Неліпівки, Щербинівки, Плещіївки, на Олександро-Шултине, біля Катеринівки, Яблунівки, Клебан-Бика, Степанівки, Полтавки, Русинського Яру, Володимирівки, Софіївки.