Россия имеет продвижение: обзор и карты ISW за 10 сентября
- Российские войска продолжают наступательные операции по всей линии фронта.
- Видеозаписи свидетельствуют о продвижении оккупантов в восточной части Нового Шахово и на Лиманском направлении.
В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 10 сентября. Аналитики также обновили карты боевых действий.
Какова ситуация на фронте?
10 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, а также атаковали на Курской области. Атаки были зафиксированы вблизи Безсаловки, Андреевки, Алексеевки, Кондратовки, Садков, Юнаковки, а также Теткино.
Вражеские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не достигли подтвержденного прогресса. Они атаковали вблизи Синельниково и Волчанска.
10 сентября оккупанты продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука вблизи Амбарного и Одрадного, но не продвинулись вперед.
Они также продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного продвижения не достигли. Атаки были вблизи самого Купянска, Мирового, Петропавловки, Степной Новоселовки и в направлении Песчаного.
10 сентября российские войска продолжили наступательные операции на направлении Боровой, но не продвинулись вперед. Они атаковали в направлении Боровской Андреевки и вблизи Грековки.
Недавно российские войска продвинулись на Лиманском направлении. Видеозаписи, опубликованы 10 сентября, свидетельствуют, что оккупанты подняли флаги в двух местах на севере Заречного. Начальник разведки украинского полка, действовавшего на этом направлении, заявил, что ВСУ отбили Заречное, а российские войска вошли в населенный пункт, переодевшись в гражданскую одежду. Вражеские атаки фиксировали вблизи Среднего, Шандриголово, Карповки, Нового Мира, Новомихайловки, Колодязов, Торского, Заречного, Ямполя и Серебрянского лесничества.
10 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи Дроновки, Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Федоровки и в направлении Пазено.
Оккупанты также продолжили наступательные операции в тактическом районе Константиновка – Дружковка, но подтвержденного продвижения не достигли. Они наступали у Майского, Ступочок, Предтечиного, в районе Нелиповки, Щербиновки, Плещеевки, на Александро-Шултино, у Катериновки, Яблоновки, Клебан-Быка, Степановки, Полтавки, Русинского Яра, Владимировки, Софиевки.
Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Доброполья. Геолокационные кадры, опубликованные 10 сентября, свидетельствуют о том, что они имеют продвижение в восточной части Нового Шахматного. Наступательные операции также велись вблизи Золотого Колодца, Вольного, Заповедного и Маяка.
Ситуация на фронте / Карты ISW
Россия продолжила наступательные операции на Покровском направлении, но не достигла подтвержденного продвижения., Атаки были в пределах и вблизи самого Покровска, Родинского, Новоэкономического, Миролюбовки, Мирнограда, Сухого Яра, Лысовки, Чунишино, Шевченко, Розы, Новоукраинки 0 Звериного, Котлиного, Удачного и в направлении Молодецкого.
Оккупационные войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении вблизи Дачного, Филиала, Ивановки, но не продвинулись вперед.
Враг продолжил наступательные операции на Великомихайловском направлении вблизи Андреевки-Клевцового, Январского, Александрограда, Малиевки, Камышевахи, Новониколаевки, Тернового и Сосновки, но тоже безуспешно.
Безуспешно российские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области, а также на востоке, атакуя вблизи Ольговского, Новоивановки, Плавней, Степногорска и Приморского.
10 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи Антоновки и Садового.
Ситуация на фронте: последние новости
В течение 10 сентября на фронте было 205 боестолкновений, больше всего – под Покровском.
ВСУ продолжают сдерживать натиск оккупантов на Добропольском направлении. На этом отрезке фронта за месяц активных боевых действий удалось взять в плен 69 россиян.
Также Россия продолжает нести потери погибшими и ранеными. За сутки 10 сентября ВСУ ликвидировали еще 890 оккупантов.