К сожалению, оккупанты имеют продвижение на двух направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW .

10 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, а также атаковали на Курской области. Атаки были зафиксированы вблизи Безсаловки, Андреевки, Алексеевки, Кондратовки, Садков, Юнаковки, а также Теткино.

Вражеские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не достигли подтвержденного прогресса. Они атаковали вблизи Синельниково и Волчанска.

10 сентября оккупанты продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука вблизи Амбарного и Одрадного, но не продвинулись вперед.

Они также продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного продвижения не достигли. Атаки были вблизи самого Купянска, Мирового, Петропавловки, Степной Новоселовки и в направлении Песчаного.

10 сентября российские войска продолжили наступательные операции на направлении Боровой, но не продвинулись вперед. Они атаковали в направлении Боровской Андреевки и вблизи Грековки.

Недавно российские войска продвинулись на Лиманском направлении. Видеозаписи, опубликованы 10 сентября, свидетельствуют, что оккупанты подняли флаги в двух местах на севере Заречного. Начальник разведки украинского полка, действовавшего на этом направлении, заявил, что ВСУ отбили Заречное, а российские войска вошли в населенный пункт, переодевшись в гражданскую одежду. Вражеские атаки фиксировали вблизи Среднего, Шандриголово, Карповки, Нового Мира, Новомихайловки, Колодязов, Торского, Заречного, Ямполя и Серебрянского лесничества.

10 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи Дроновки, Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Федоровки и в направлении Пазено.

Оккупанты также продолжили наступательные операции в тактическом районе Константиновка – Дружковка, но подтвержденного продвижения не достигли. Они наступали у Майского, Ступочок, Предтечиного, в районе Нелиповки, Щербиновки, Плещеевки, на Александро-Шултино, у Катериновки, Яблоновки, Клебан-Быка, Степановки, Полтавки, Русинского Яра, Владимировки, Софиевки.