Росіяни просунулися на Харківщині, а ЗСУ знищили техніку ворога на Донеччині: огляд фронту ISW

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Російські війська намагаються просунутися вперед та атакують на різних напрямках фронту.

Однак здебільшого їм не вдається досягти просування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області 19 листопада, але не просунулися вперед.

19 листопада, але не просунулися вперед. Окупанти продовжували наступальні операції на півночі Харківської області, на напрямку Великого Бурлука та на Куп'янському напрямку, але не досягли підтвердженого прогресу.

на напрямку та на але не досягли підтвердженого прогресу. Проте загарбники нещодавно мали просування в напрямку Борової. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 листопада, свідчать про те, що вони просунулися на північ від Борівської Андріївки, що розташована на північний схід від Борової.

Ситуація на фронті в Україні / Карти ISW

Російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Слов'янськ-Лиман, Сіверському напрямку, в тактичних районах Костянтинівка-Дружківка і Добропілля, але не просунулися.

в тактичних районах і але не просунулися. Росіяни продовжували наступальні операції на Покровському, Новопавлівському та Великомихайлівському напрямках , але не досягли підтвердженого прогресу.

та , але не досягли підтвердженого прогресу. Тоді як українські військові продовжують завдавати втрат росіянам. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 листопада, свідчать про те, що вони, ймовірно, завдали удару по російській системі дистанційного мінування "Землеробство" поблизу окупованої Пантелеймонівки на Донеччині 15 листопада.

на Донеччині 15 листопада. Окупанти також продовжували наступальні операції на Гуляйпільському напрямку та на заході Запорізької області, але не просунулися вперед.

та на але не просунулися вперед. Окрім того, вони продовжували обмежені наземні атаки на схід від Херсона поблизу Антонівського мосту 18 та 19 листопада, але успіхів не мали.

Коротко про головні події на фронті