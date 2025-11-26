Вистачить 100 ракет, – військовий сказав, як Україна може здобути перевагу у війні

У Заходу є можливість допомогти Україні здобути перевагу на війні з Росією. Однак наразі немає політичної волі у тому обсязі, який потрібен. Зараз у НАТО, особливо у США, інше бачення.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розібрав 24 Каналу, як Захід міг би посилити Україну. Це стосується як інструментів на полі бою, у тилу, так і санкцій проти Росії.

Які інструменти є важливими?

Олександр Мусієнко навів приклад питання надання Україні ракет Tomahawk. Це стосується рішень, політичної волі і доцільності. Для наших захисників дійсно потрібно це озброєння.

Провівши певні розрахунки і аналітичну роботу, з'ясовано, що нам достатньо отримати до 100 ракет для того, щоб завдати успішних ударів по чотирьох російських важливих портах, які відповідають за експорт нафти, через які проходять 2/3 російських нафтопродуктів,

– підкреслив він.

У Чорному морі – це Туапсе і Новоросійськ. По них Сили оборони України завдають успішні удари. Також є в Балтійському морі – це Усть-Луга і Приморськ. Це величезна частина російських прибутків, які потім вони витрачають на війну проти України. Це було б дуже дієво разом з американськими санкціями.

Ми бачимо, що ембарго на певні категорії продукції, особливо подвійного призначення, сьогодні ще не запроваджені Заходом. Росія може під прикриттям технологій подвійного призначення купувати щось нібито для цивільних потреб, а насправді використовувати для агресії проти України,

– зазначив Мусієнко.

Вкрай важливим є питання закриття неба, інтеграції повітряного простору України в єдиний європейський, їхньої синхронізації. Наприклад, авіація країн-партнерів може допомагати нам збивати російські ракети та дрони. Цей механізм також не застосований.

Військовослужбовець вважає, що США могли б ухвалити рішення про розгортання далекобійних систем протиракетної оборони стратегічного характеру. Наприклад, THAAD або Aegis, що стоїть в Польщі на бойовому чергуванні, які здатні збивати будь-які типи балістичних ракет. Зокрема, "Орешник", якими Росія постійно погрожує після того, як застосувала по Дніпру.

Коли ми будемо говорити про кожен такий елемент, то можна знайти ще рішення, які можна було б залучити. Але вони не залучені через інші підходи. Очевидно, сьогодні є бачення, що ухвалення таких рішень може зашкодити переговорному процесу. Таке враження формується після оцінок американських заяв. Але сподіваюся, що якщо буде розчарування в Росії, то ми побачимо ще додаткові інструменти,

– додав він.

Що відбувається на фронті?