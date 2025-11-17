Військовий оглядач пояснив, чому стався прорив Росії біля Гуляйполя
- Російські війська просунулись в напрямку Гуляйполя, намагаючись розширити окуповані території через невдачу в районі Запоріжжя.
- Військовий оглядач Іван Тимочко зазначив, що росіяни намагаються взяти логістичні центри і дорогу між Гуляйполем та Олександрівкою, обираючи напрямок з кращою логістикою.
Російське окупаційне військо просунулось в напрямку Гуляйполя. Вони планують не лише розширити свої окуповані території, а й зробили це через невдачу в іншому районі.
Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Іван Тимочко, зазначивши, що противнику не вдалось висунутись до Запоріжжя. Водночас він звернув увагу і на інші важкі напрямки.
Чому стався прорив Росії біля Гуляйполя?
Військовий оглядач пояснив, що противник розпочав наступ на Гуляйпільському напрямку, щоб розширити фланги. Також це є спробою взяти логістичні центри та дорогу, яка з'єднує Гуляйполе та Олександрівку.
Це почалось тому, що росіяни не змогли розвинути наступ в районі Степногірська в сторону Запоріжжя біля річища Дніпра. Вони побачили, що логістично працювати там доволі важко. Тому і вибрали напрямок, ближчий до лінії фронту, де в них розвинута логістика,
– наголосив він.
Російський прорив біля Гуляйполя: дивіться на карті
Тимочко додав, що лінія фронту в Україні дуже велика – важкі бої тривають біля Лиману, Костянтинівки, Вовчанська, Слов'янська та Куп'янська. Ймовірно, противник намагається до морозів взяти реванш або ж обвалити оборону. Тому до кожного напрямку ворог залучає інформаційну пропаганду, щоб українці сприймали поле бою як катастрофу.
Що відомо про дії росіян біля Гуляйполя?
- В Інституті вивчення війни вказали, що ситуація на цьому напрямку є критичною. Окупантам вдалось просунутись в бік Гуляйполя та шосе Т-0401 Покровське – Гуляйполе.
- За попередніми даними, позиції противника розташовані на відстані 8 кілометрів від Гуляйполя з північного сходу та на 4 кілометри зі сходу. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що це створює загрозу перерізання шляхів постачання до міста.
- Раніше Волошин також заявив, що ворог чинить серйозний вогневий вплив на позиції України біля Гуляйполя. Кілька днів тому на цьому напрямку зафіксували 18 бойових зіткнень.