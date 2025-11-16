Російські війська втрачають контроль над Куп'янськом, – Сили оборони
- Російські війська поступово втрачають позиції в районі Куп'янська на Харківщині через ефективні контрдії українських сил.
- Обидві сторони стикаються з проблемами логістики, але українська сторона має більш стабільне забезпечення.
Російські війська поступово здають позиції в районі Куп'янська на Харківщині. Ситуація у самому місті залишається непростою для обох сторін через проблеми з підвезенням ресурсів.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає 24 Канал.
Яка ситуація у Куп'янську?
Він нагадав, що російський диктатор Володимир Путін раніше заявляв, нібито українські сили "оточені" на Куп'янському напрямку. За словами Трегубова, це не відповідало дійсності тоді і не відповідає зараз.
Щобільше, йде тенденція до того, що росіяни втрачають поступово втрачають контроль над містом, над тими районами, де вони були – це північні райони, куди вони зайшли і намагалися закріпитися, але їх там поменшало внаслідок ефективних контрдій. Поки не перемогою назвати не можна, поки що це робочий процес,
– зазначив речник.
Разом із тим, зазначив Трегубов, обом сторонам доводиться діяти в умовах складної логістичної ситуації. Для росіян забезпечення майже зірване, для українських підрозділів – теж непросте, але все ж більш стабільне.
"Це означає, що ті підрозділи, які безпосередньо знаходяться в місті потерпають від неможливості нормально отримувати ані поповнення боєприпасів, ані інколи навіть харчів. Тим не менш, в українців логістика краще налагоджена і росіян залишилося менше, ситуація для них певним чином складніша", – додав Трегубов.
