Курська операція вже виконала 3 завдання: Світан перелічив їх

Курська операція, яку українські війська розпочали 6 серпня, спочатку розгорталася як оборонна. Мета Сил оборони України полягала в тому, аби не допустити пересування російських сил з Суджі на Суми.

Про це в етері 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що в процесі проведення курської операції вдалося досягти не лише оборонну ціль, а й ще 2 вкрай важливі.

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Україна діяла на випередження

Світан наголосив, що з боку України була достатня кількість військ на кордоні з Росією біля Курщини, аби завдати превентивного удару. Росіяни такого точно не очікували з боку СОУ, ба більше – вони не могли собі й уявити, що українські сили увійдуть на російську територію.

Їм хтось з Білого дому пообіцяв, що війна на російську землю ніколи не перекинеться. Ці домовленості, які були ще у 2021 році, не виправдалися. Україна застосувала ефект неочікуваності, військові іноді йдуть напролом, не звертаючи увагу на політиків та якісь там домовленості, тоді операція вдається. Приклад цьому курська операція,

– зауважив Світан.

3 етапи курської операції

З боку Сил оборони України зайшло на Курщину орієнтовно 10 тисяч осіб. Зі слів Світана, якщо російське угруповання там становитиме 100 тисяч солдатів, тоді противник може зупинити українські війська. Є й другий варіант розвитку подій, який полягає в тому, що СОУ можуть вийти звідти самостійно.

1-й етап був випереджальний, 2-й полягав у тому, аби взяти велику кількість російських військових у полон, закривши їх в "котлі", 3-й етап – ввести режим, що сковує. Вже понад 60 тисяч російських солдатів туди направлено. Тому на цю мить вже виконане й 3-тє завдання. Не виключаю можливості, що на 3-му етапі можна зупинитися,

– озвучив Світан.

Якщо Росія не почне знімати й перекидати на Курщину війська зі східного фронту, тоді, на думку військового експерта, СОУ будуть далі просуватися в Курській області та розширювати там підконтрольну Україні зону.

В чому сенс сковуючої операції? Малими силами на важливому для ворога напрямі сковувати його великі війська, щоб він на пріоритетному для України напрямку не продовжував наступальні дії. Це те, що зараз відбувається, тобто перетікання військ. Тому, як мінімум, курська операція вже виконала 3 завдання,

– підсумував Світан.

Військовий експерт підкреслив, що подальший розвиток курської операції буде залежати від дій противника.

Важливо! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перелічив основні цілі, які мала курська операція. Серед таких: перенесення бойових дій на територію противника, зменшивши загрозу наступу на фронті в Україні; недопущення використання Курська для нових атак; поповнення обмінного фонду.