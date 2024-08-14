Доповідатиме безпосередньо Путіну: чому диктатор призначив "куратора КТО" на Курщині

Росія ввела режим контртерористичної операції на території 3 областей, що межують з Україною: Курської, Бєлгородської, Брянської. "Куратором КТО" Путін призначив свого помічника Дюміна. Ймовірно, що таке рішення пов'язане з тим, що російський диктатор не довіряє ані військовому командуванню, ані ФСБ.

Таке припущення в розмові з 24 Каналом висловив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що навряд чи начальника російського генштабу Герасимова відсторонили, він ймовірніше просто відійшов на задній план.

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ФСБ – менеджер, який має стабілізувати ситуацію

Ступак пояснив, що режим КТО вводиться наказом директора ФСБ Росії, після чого створюється штаб, який керується ФСБ і саме йому підпорядковуються всі інші органи з регіонів: військові, поліцейські, слідчий комітет, рятувальники та інші.

ФСБ – це той екстремальний менеджер, який повинен дуже швидко стабілізувати ситуацію. Путін дуже сильно покладається на ФСБ. Але тепер є інформація, що зверху всієї цієї "надбудови" Путін ще й поставив "вишеньку" в особі Дюміна,

– зазначив Ступак.

Колишній співробітник СБУ розповів, що Дюмін – колишній охоронець Путіна, потім працював у міноборони Росії, був також губернатором Тульської області, зараз помічник російського диктатора.

У Дюміна багато повноважень, але мало відповідальності

Дюмін відправлений на Курщину як "куратор КТО" з ненормованими повноваженнями. Він зокрема повинен буде передавати вказівки від Путіна до органів нижчого рівня.

"Повноваження в нього широкі, а відповідальності – нуль. Він буде "оком царя", доповідатиме Путіну, що бачить, що чує, яка загалом ситуація. Йому потрібна одна людина, яка говоритиме йому правду, наскільки це можливо, і виконуватиме всі його доручення, які він даватиме цьому штабу", – зазначив Ступак.

Згідно з інформацією Головкома ЗСУ Олександра Сирського, українські Сили оборони на Курщині просунулися від 1 до 3 кілометрів на окремих напрямках, а також взяли контроль над площею близько 40 квадратних кілометрів. Україна контролює 74 населені пункти.