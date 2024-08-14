Політолог Андрій Вігірінський сказав 24 Каналу, що одним з наслідків проведення військової операції на Курщині імовірно буде припинення Росією будь-яких комунікацій. Вона може повернутися до риторики, яка раніше поступово ставала м'якшою.

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Не найкращий розвиток подій

Москва останні місяці неодноразово виступала щодо можливості проведення переговорів з Україною щодо припинення війни.

Зокрема Дмітрій Пєсков заявляв, що початок переговорів можливий навіть за наявності з погляду Росії проблем з "легітимністю" української влади.

Кремль відступив від цієї позиції, а тепер може повернутися до неї, і заявити, що не визнає владу в Києві і жодних переговорів з нею не проводитиме,

– припустив Вігірінський.

Попри те, що в Україні питань щодо легальності офіційних осіб немає, може скластися ситуація, коли дипломатична комунікація взагалі буде відсутня.

Росія може заявити, що досягатиме своїх цілей у війні тільки військовим шляхом, це буде не найкращий розвиток подій. Це призведе до фіналу дипломатичні зусилля, які докладаються іншими країнами світу,

– зауважив політолог.

Відповідно за такої позиції, не будуть мати сенсу, на його думку, саміти миру, тому що в них не будуть бачити сенсу брати участь Китай, Бразилія та країни, які схвально відгукнулися на мирну ініціативу Пекіну

Дипломатії не буде. Можливо відбуватимуться якісь заходи, однак надії врегулювати ситуацію, наприклад, щодо обмеження чи припинення вогню, не буде. Не обов'язково, що події розгортатимуться за таким сценарієм, однак ці чинники потрібно враховувати,

– зазначив він.

Якщо ж скасовується дипломатія і війна переходить виключно у військову площину, то Росія імовірно зніматиме обмеження, які існували у неї щодо цілей та засобів протидії.

Це не зовсім оптимістичний сценарій для України,

– наголосив Андрій Вігірінський.

Додамо, що аналітики ISW вважають можливою зміну вектора війни після початку спецоперації ЗСУ у Курській області. Україні вдалося скористатися тим, що росіяни просувались майже по всій лінії фронту, однак не спорудили укріплення в тилу.

Тепер українські сили можуть провести низку менших контрнаступальних операцій замість того, щоб провести одну вирішальну.