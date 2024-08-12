Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що основна мета Саміту миру – залучання щонайбільшої підтримки щодо Формули миру з боку країн світу. Також на ньому має бути напрацьована дорожня карта реалізації справедливого миру для України та, зокрема, ультиматуму для Росії.

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Приїдуть, щоб отримати ультиматум

Саме з такої консолідованої позиції, на яку також матимуть вплив події у Курській області, Україна вийде на перемовини. При цьому ця позиція буде погоджена із західними партнерами, які будуть гарантами на переговорах з Росією.

Саміт миру – це майданчик, за словами політолога, де напрацьовується спільна позиція. Вона готується під час проміжних зустрічей, і вже заплановані контакти, зокрема, з Катаром, Канадою та, імовірно, іншими країнами.

У другому Саміті миру може взяти участь також Китай та інші країни Глобального Півдня. В Україну з візитом прибуде прем'єр Індії Нарендра Моді, і під час переговорів з ним, напевно, буде обговорюватись питання участі і його країни в Саміті миру. У ньому можуть взяти участь вже 120 – 130 країн та організацій. Це буде дуже серйозне кількісне підсилення,

– зазначив він.

Водночас Саміт миру, на його думку, створений не для того, щоб проводити на ньому перемовини з Росією. За словами глави ОПУ Андрія Єрмака, було б добре публічно на Саміті миру передати, напрацьований і погоджений країнами антипутінської коаліції і підписантами відповідного комюніке, спільний план дій представнику Росії.

Проте наразі у росіян немає причин брати участь у другому Саміті миру для того, щоб їх публічно "побуцали" і принизили. Хоча з погляду на події, що зараз відбуваються, можливо, Росія дійде до того стану, коли буде змушена приїхати на цей захід і отримати ультиматум,

– підкреслив Олексій Буряченко.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський наголосив, що представники Росії мають бути присутні на другому Саміті миру, підготовка до якого триває.