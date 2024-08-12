Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что основная цель Саммита мира – привлечение наибольшей поддержки по Формуле мира со стороны различных стран. Также на нем должна быть наработана дорожная карта реализации справедливого мира для Украины и, в частности, ультиматума для России.

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Приедут, чтобы получить ультиматум

Именно с такой консолидированной позиции, на которую также будут иметь влияние события в Курской области, Украина выйдет на переговоры. При этом эта позиция будет согласована с западными партнерами, которые будут гарантами на переговорах с Россией.

Саммит мира – это площадка, по словам политолога, где нарабатывается общая позиция. Она готовится во время промежуточных встреч, и уже запланированы контакты, в частности, с Катаром, Канадой и, вероятно, другими странами.

Во втором Саммите мира может принять участие также Китай и другие страны Глобального Юга. В Украину с визитом прибудет премьер Индии Нарендра Моди, и во время переговоров с ним, наверняка, будет обсуждаться вопрос участия и его страны в Саммите мира. В нем могут принять участие уже 120 – 130 стран и организаций. Это будет очень серьезное количественное усиление,

– отметил он.

В то же время Саммит мира, по его мнению, создан не для того, чтобы проводить на нем переговоры с Россией. По словам главы ОПУ Андрея Ермака, было бы хорошо публично на Саммите мира передать, наработанный и согласованный странами антипутинской коалиции и подписантами соответствующего коммюнике, совместный план действий представителю России.

Однако пока у россиян нет причин участвовать во втором Саммите мира для того, чтобы их публично "побили" и унизили. Хотя с точки зрения событий, что сейчас происходят, возможно, Россия дойдет до того состояния, когда будет вынуждена приехать на это мероприятие и получить ультиматум,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

Напомним, что Владимир Зеленский отметил, что представители России должны присутствовать на втором Саммите мира, подготовка к которому продолжается.