На тлі подій у Росії від світових політиків лунають зазвичай стримані заяви. Дещо відмінну картину настроїв можна скласти з інсайдерської інформації. Наприклад, Христо Грозєв заявив: на Заході змінили ставлення до операції після перших двох днів боїв. Там вражені масштабом.

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Що заявили в Бундестазі про Курськ

Цей крок показує російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює, а військове керівництво не справляється зі своїми обов'язками. Хороша основа для мирних переговорів з наступником Путіна. І переговорів з Путіним в Міжнародному кримінальному суді,

– написав Маркус Фабер у соцмережі Х.

Також очільник оборонного комітету Бундестагу наголосив, що треба продовжувати підтримувати Україну. І пройшовся по німецьких симпатиках Путіна.

"Наша військова допомога Україні – це найкраща інвестиція в нашу безпеку. Вона щодня зменшує потенціал російської загрози. Це запобігає перетворенню українських цивільних на біженців. Рупори Путіна в Німеччині тепер також можуть це усвідомити", – написав він.

Нагадаємо, що в Німеччині останні кілька місяців лунають заяви про можливу війну з Росією. Військові та представники оборонного сектору вбачають загрозу в перспективі найближчих п'яти років.