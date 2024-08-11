Саме через 5 років, вважають німці, Росія зможе поновити військову потужність, аби вступити у збройний конфлікт з НАТО. Таку саму думку висловив командир регіонального командування "Гамбург", капітан морського флоту Міхаель Гісс.

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Треба бути насторожі

Гісс зазначив, що за 30 років після завершення холодної війни німецьке населення звикло до мирного життя. Воно зовсім не готове протистояти зовнішнім викликам.

Мій внутрішній годинник як солдата цокає і каже мені, що через п'ять років ми повинні будемо бути достатньо соціально стійкими, щоб протистояти зовнішній військовій загрозі,

– сказав командувач.

Він підкреслив, що вся Німеччина повинна бути готова до війни. Економіка, політика і суспільство.

Нагадаємо, що заступник секретаря Ради нацбезпеки Росії Медведєв пригрозив Німеччині російськими танками в Берліні на тлі новин німецьких ЗМІ стосовно ситуації у Курській області.