Тоді, каже генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Бройєр, Росія матиме близько 1,5 мільйонf солдатів, що майже удвічі більше за кількість окупантів, задіяних зараз в Україні.

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Берлін готується до війни з Москвою

За словами Бройєра, Німеччина має багато чого зробити до 2029 року. Так, він вказав, що нинішнього запасу снарядів в країні вистачить лише на два дні війни, тоді, як за правилами НАТО, їх має бути достатньо щонайменше для 30 днів бойових дій.

Поступається Німеччина Росії у кількості танків. На сьогодні країна-агресорка будує приблизно півтори тисячі танків на рік. Берлін, натомість, має менше за 300 бойових танків.

Бракує ФРН й солдатів. Її збройні сили налічують 181 500 військовиз, що на 20 тисяч менше за цільову чисельність у 203 тисячі військових. Тому зараз влада Німеччини розглядає можливість відновлення обов'язкової військової служби.

Якщо у часи холодної війни Німеччина без особливих зусиль спрямовувала на оборону від 3 до 4 відсотків ВВП, то зараз Шольц бореться за те, аби домогтися показника у 2 відсотки.

Як зазначають у ЗМІ, уряд вже розробив "Оперативний план Німеччина". У документі описано, якою має бути військова архітектура країни до початку можливого військового конфлікту. Головне завдання Німеччини – забезпечити розгортання та постачання паливом, продовольством та медикаментами сил НАТО.

Нагадаємо, що генсек Альянсу Єнс Столтенберг виключив напад Росії на союзників, бо Путін цілком поглинутий у війну в Україні.