За словами журналіста, повідомлення про подібні кроки від Трампа у разі свого повторного президентства "зовсім не схожі на правду". Цікаво"Наслідки будуть жахливими": Трамп може обмежити обмін розвідданими з НАТО Як Трамп може вчинити щодо війни в Україні у разі президентства Журналіст The Wall Street Journal пояснив, що, на його думку, Трампмає інші ідеї про те, що робити у війні Росії проти України, а також, як вести переговори. За словами медійника, всіх довірених осіб Трампа, які можуть обійняти посади в його уряді, можна назвати "критиками Путіна"–і вони планують чинити на нього тиск. Панчевські вважає, що Дональд Трамп може запропонувати ультимативну угоду Путіну. Вона буде включати такі речі: "Якщо ви не укладаєте з нами угоду і не захочете справедливого миру в Україні, тоді ми поставимо на Україну набагато більше зброї", –сказав журналіст Wall Street Journal. Крім того, за словами Панчевські, Трамп може повністю відрізати великі російські банки –такі, як "Газпромбанк"–від міжнародних фінансових ринків. Водночас, на думку медійника, команда Трампа може діяти проти Росії і військовими засобами. "Вони (американська влада –24 Канал) може знищити Кримський міст протягом тижня, а потім відрізати Кримський півострів від Росії. Вони могли б зробити це, наприклад, якби поставили (Україні –24 Канал) відповідну зброю. Якщо ви хочете, щоб міст зник, це не проблема", –сказав журналіст. Він також зазначив, що українська влада, зокрема Володимир Зеленський та його радники, поступово усвідомлюють, що "саме Трамп, а не Байден може мати найкращі карти для переговорів з Путіним". Раніше журналісти Politico, з посиланням наекспертів з національної безпеки, які мають стосунок до Трампа, зазначили, що кандидат від Республіканської партії обдумує угоду, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на Схід, зокрема, на Україну та Грузію, а також веде переговори з президентом Росії Путіним про те, скільки території України Москва може залишити собі.