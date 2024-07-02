Видання пише, що мають початись перемовини щодо припинення російсько-української війни. Один з радників Трамп Ден Колдуелл називає його план "радикальною переорієнтацією" НАТО.

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Що кажуть радники Трампа про його план щодо НАТО

Посилаючись на інтерв'ю з колишніми посадовими особами національної безпеки Трампа та експертами з питань оборони, журналісти переконують – Трамп навряд чи покине НАТО відразу. Та це не значить, що Північноатлантичний альянс переживе другий термін Трампа без змін.

Так, Трамп в обмін на продовження участі США в НАТО не тільки чекає, що країни Європи різко збільшать свої витрати на НАТО, а й зробить "радикальну переорієнтацію" НАТО, як говорить експерт з питань оборони, знайомий з мисленням у колі консультантів Трампа з національної безпеки, Ден Колдуелл.

Чиновники розповіли журналістам, що за ймовірного президентства Трампа:

США збережуть свою ядерну парасольку над Європою протягом другого терміну Трампа, зберігши свою авіацію та бази в Німеччині, Англії та Туреччині, а також свої військово-морські сили;

протягом другого терміну Трампа, зберігши свою авіацію та бази в Німеччині, Англії та Туреччині, а також свої військово-морські сили; основна частина піхоти, бронетехніки, матеріально-технічного забезпечення та артилерії зрештою перейде з рук США до європейських.

Ден Колдуелл, який нещодавно обіймав посаду старшого радника Трампа, пояснив, що мовиться про "значне та суттєве зменшення ролі безпеки США – відступ від того, щоб бути основним постачальником бойової сили в Європі, кимось, хто надає підтримку лише під час кризи".

Що пишуть про так звану "дворівнева система НАТО"

"Дворівнева система НАТО" – це інша частина нового плану Дональда Трампа. Вона передбачає, що країни-члени, які ще не витрачають на оборону 2% ВВП, "не будуть користуватися оборонною щедрістю і гарантіями безпеки Сполучених Штатів". Про це виданню розповів один з експертів із національної безпеки, який підтримує Трампа. Він побажав анонімно описати внутрішні дискусії.

Видання переконує, що це можна розглядати як порушення статті 5 договору НАТО, яка зобов'язує кожного члена вживати "таких дій, які він вважає необхідними", щоб допомогти тому, хто зазнав нападу.

Та члени зовнішньополітичної команди Трампа відзначили, що формулювання статті 5 є гнучким і не вимагає від жодного члена відповісти військовою силою,

– зауважує видання.

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Що передбачає план Трампа для України

Видання зауважує, що ключову роль у планах Трампа щодо НАТО, ймовірно, зіграє швидке вирішення повномасштабної війни в Україні.

У рамках плану щодо України, про який раніше не повідомлялося, ймовірний кандидат від Республіканської партії обдумує угоду, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на Cхід, зокрема, на Україну та Грузію – і веде переговори з президентом Росії Путіним про те, скільки території України Москва може залишити собі,

– заявили виданню два інші експерти з національної безпеки, які мають стосунок до Трампа.

Журналісти підсумовують, що новий підхід Трампа у цих питаннях означав би революцію у справах НАТО, яку, на думку багатьох критиків, "Європа абсолютно нездатна здійснити в осяжному майбутньому".

Адже Сполучені Штати є найбільшим учасником операцій НАТО. Вони витратили орієнтовно 860 мільярдів доларів на оборону, що становило 68% загальних витрат країн НАТО у 2023 році. Це в понад 10 разів більше, ніж витратила Німеччина – друга за величиною витрат країна.

Директор з досліджень Європейської ради з міжнародних відносин Джеремі Шапіро розповів, що наразі 3,5% ВВП США йде на захист Європи, хоча Пентагон відмовляється публічно оприлюднити, скільки саме.