Издание пишет, что должны начаться переговоры о прекращении российско-украинской войны. Один из советников Трампа Дэн Колдуэлл называет его план "радикальной переориентацией" НАТО.

Смотрите также Битва двух дедов и паника демократов: что Трамп и Байден сказали об Украине и войне на дебатах

Что говорят советники Трампа о его плане по НАТО

Ссылаясь на интервью с бывшими должностными лицами национальной безопасности Трампа и экспертами по вопросам обороны, журналисты убеждают – Трамп вряд ли покинет НАТО сразу. Но это не значит, что Североатлантический альянс переживет второй срок Трампа без изменений.

Так, Трамп в обмен на продолжение участия США в НАТО не только ждет, что страны Европы резко увеличат свои расходы на НАТО, но и сделает "радикальную переориентацию" НАТО, как говорит эксперт по вопросам обороны, знакомый с мышлением в кругу консультантов Трампа по национальной безопасности, Дэн Колдуэлл.

Чиновники рассказали журналистам, что при вероятном президентстве Трампа:

США сохранят свой ядерный зонтик над Европой в течение второго срока Трампа, сохранив свою авиацию и базы в Германии, Англии и Турции, а также свои военно-морские силы, а также свои военно-морские силы;

в течение второго срока Трампа, сохранив свою авиацию и базы в Германии, Англии и Турции, а также свои военно-морские силы, а также свои военно-морские силы; основная часть пехоты, бронетехники, материально-технического обеспечения и артиллерии в конце концов перейдет из рук США в европейские.

Дэн Колдуэлл, который недавно занимал должность старшего советника Трампа, объяснил, что говорится о "значительном и существенном уменьшении роли безопасности США – отступление от того, чтобы быть основным поставщиком боевой силы в Европе, кем-то, кто оказывает поддержку только во время кризиса".

Что пишут о так называемой "двухуровневой системе НАТО"

"Двухуровневая система НАТО" – это другая часть нового плана Дональда Трампа. Она предусматривает, что страны-члены, которые еще не тратят на оборону 2% ВВП, "не будут пользоваться оборонной щедростью и гарантиями безопасности Соединенных Штатов". Об этом изданию рассказал один из экспертов по национальной безопасности, который поддерживает Трампа. Он пожелал анонимно описать внутренние дискуссии.

Издание убеждает, что это можно рассматривать как нарушение статьи 5 договора НАТО, которая обязывает каждого члена принимать "такие действия, которые он считает необходимыми", чтобы помочь тому, кто подвергся нападению.

И члены внешнеполитической команды Трампа отметили, что формулировка статьи 5 является гибкой и не требует ни от одного члена ответить военной силой,

– отмечает издание.

Заметьте Трамп не будет защищать союзников по НАТО: насколько угрожающая такая риторика

Что предусматривает план Трампа для Украины

Издание отмечает, что ключевую роль в планах Трампа по НАТО, вероятно, сыграет быстрое решение полномасштабной войны в Украине.

В рамках плана по Украине, о котором ранее не сообщалось, вероятный кандидат от Республиканской партии обдумывает соглашение, согласно которому НАТО обязуется не расширяться на Восток, в частности, на Украину и Грузию – и ведет переговоры с президентом России Путиным о том, сколько территории Украины Москва может оставить себе,

– заявили изданию два других эксперта по национальной безопасности, которые имеют отношение к Трампу.

Журналисты заключают, что новый подход Трампа в этих вопросах означал бы революцию в делах НАТО, которую, по мнению многих критиков, "Европа абсолютно неспособна осуществить в обозримом будущем".

Ведь Соединенные Штаты являются крупнейшим участником операций НАТО. Они потратили ориентировочно 860 миллиардов долларов на оборону, что составило 68% общих расходов стран НАТО в 2023 году. Это более чем в 10 раз больше, чем потратила Германия – вторая по величине расходов страна.

Директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро рассказал, что сейчас 3,5% ВВП США идет на защиту Европы, хотя Пентагон отказывается публично обнародовать, сколько именно.