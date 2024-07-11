Про це на умовах анонімності розповіли співрозмовники Politico. Джерела заявляють, що радники Трампа вже повідомили країнам-союзникам США про скорочення обміну розвідданими.

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Трамп планує скоротити обмін розвідданими

За словами трьох європейських чиновників і високопоставленого чиновника НАТО радники Дональда Трампа повідомили, що у разі перемоги на виборах новий президент США планує скоротити обмін розвідданими. За їхніми словами, це буде частиною ширшого плану зі скорочення підтримки й співпраці США з Альянсом.

Відтак, скорочення обміну розвідданими "може мати жахливі наслідки для безпеки, а особливо для України". За словами посадовців, це суттєво вплине на можливості протистояти російській агресії, а також зменшує здатність Європи протистояти російському вторгненню, особливо якщо Владімір Путін наважиться напасти й на інші країни.

Саме американська розвідка допомогла переконати багато країн НАТО в тому, що Путін має намір вторгнутися в Україну… Деякі країни не вірили, що Росія має можливості для проведення успішної військової кампанії,

– поділився один з чиновників.

Водночас речник передвиборчої кампанії Трампа відмовився прямо коментувати ці заяви, натомість процитувавши заяву на сайті TruthSocial про те, що експрезидент США "відновить мир, американську силу і стримування на світовій арені".

Тема того, що за президенства Трампа можуть обмежити обмін розвідданими, обговорювали й на саміті НАТО у Вашингтоні.

Разом з тим, Джо Байден розширив обсяг розвідувальної інформації, який отримують члени Альянсу. Наразі ж чиновники не знають, чи розглядають у Трампа можливість повернення до попереднього рівня обміну розвідданими, чи навіть більшого скорочення.

Росія зараз здійснює фактичні підпали й саботаж, планує вбивства на території країн-членів Альянсу, намагаючись підірвати підтримку України серед нашого внутрішнього населення… США посилили обмін розвідданими в рамках НАТО для того, щоб допомогти у реагуванні на ці диверсійні кампанії. І це має реальний вплив,

– наголосив представник НАТО.

У ЗМІ нагадали, що США завжди ділилися з Альянсом розвідувальною інформацією, щоб допомогти країнам підготуватися до потенційної небезпеки – терористичної атаки чи військової загрози. Під час першого президентства Трампа країни-члени Альянсу отримували розвіддані, але це не виходило за межі того, що вимагалося й було прийнято.

Водночас під час президенства Байдена обмін розвідданими суттєво збільшився, адже вийшов на новий рівень відповідальності. Так, адміністрація президента США розробила стратегію зміцнення збору розвідданих про Росію та широкого обміну розвідданими зі своїми союзниками по всьому світу. Наразі Білий дім ділиться конфіденційними розвідданими із союзниками в телеграмах, дипломатичних розмовах по всьому світу, в тому числі в Африці, а також на брифінгах між вищими керівниками розвідки та їхніми колегами.

Обмін розвідданими між членами НАТО та Україною був абсолютно необхідним для протидії військовій агресії Росії проти України, а також для виявлення та перешкоджання іншим дестабілізуючим діям Росії в Європі та за її межами. Припинення або значне скорочення обміну розвідданими США з союзниками та партнерами по НАТО матиме негайний, глибокий і потенційно тривалий негативний вплив на інтереси безпеки Заходу,

– додав колишній директор ЦРУ Джон Бреннан.

Співрозмовники видання додали, що протягом 3 років американська розвідка надавала важливу інформацію щодо руху військ Росії на території України, включаючи її військові маневри та тактичні просування. Водночас, якщо Трамп дійсно вирішить скоротити обмін розвідданими, то країни НАТО, ймовірно, помстяться й також скоротять обмін інформацією.