Представник Кремля вчергове заявив, що причина так званого "українського конфлікту" нібито полягає у "послідовних спробах перетворити Україну на анти-Росію". Заяви Пєскова цитує низка російських пропагандистських ЗМІ, передає 24 Канал.

Читайте також Перемовини з Росією та референдум щодо територій: головне з інтерв'ю Зеленського французьким ЗМІ

Пєсков знову заговорив про можливість перемовин

За словами Пєскова, жодного мирного саміту щодо України за участю Росії наразі не готується.

Він (Пєсков, – 24 Канал) заявив, що розмовляти з київським режимом можна, але довіряти нікому з тих, хто править зараз в Україні, не можна,

– пишуть російські агентства.

Він додав, що поки що не було озвучено порядку денного з "українського врегулювання", що влаштовував би Росію. За словами прессекретаря кремлівського диктатора, участь у самітах лише заради участі є безглуздою.

Також Пєсков вчергове натякнув на "нелегітимність" української влади.

Юридичні нюанси щодо легітимності влади України не можуть бути перешкодою для початку серйозних переговорів,

– сказав він.

Цікаво, що раніше росіяни заявляли, що з Зеленським вести переговори безглуздо, оскільки він нібито втратив легітимність.

До слова, раніше Володимир Зеленський заявив, що в межах другого Саміту миру можуть розпочатися переговори між Україною та Росією. Це можливо навіть у разі присутності російських загарбників на території нашої держави.