Представитель Кремля в очередной раз заявил, что причина так называемого "украинского конфликта" якобы заключается в "последовательных попытках превратить Украину в анти-Россию". Заявления Пескова цитирует ряд российских пропагандистских СМИ, передает 24 Канал.

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Песков снова заговорил о возможности переговоров

По словам Пескова, никакого мирного саммита по Украине с участием России пока не готовится.

Он (Песков, – 24 Канал) заявил, что разговаривать с киевским режимом можно, но доверять никому из тех, кто правит сейчас в Украине, нельзя,

– пишут российские агентства.

Он добавил, что пока не было озвучено повестки дня по "украинскому урегулированию", которая устраивала бы Россию. По словам пресс-секретаря кремлевского диктатора, участие в саммитах только ради участия является бессмысленным.

Также Песков в очередной раз намекнул на "нелегитимность" украинской власти.

Юридические нюансы относительно легитимности власти Украины не могут быть препятствием для начала серьезных переговоров,

– сказал он.

Интересно, что ранее россияне заявляли, что с Зеленским вести переговоры бессмысленно, поскольку он якобы потерял легитимность.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявил, что в рамках второго Саммита мира могут начаться переговоры между Украиной и Россией. Это возможно даже в случае присутствия российских захватчиков на территории нашего государства.