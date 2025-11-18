Вербують людей: Андрющенко розкрив загрозливу схему росіян з нерухомістю в Маріуполі

В окупованому росіянами Маріуполі діє схема з продажу житла. В ній беруть участь як пересічні маріупольці, так і ті, які мають вплив, власну аудиторію, зокрема депутати міськради.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, уточнивши, що ці люди перебувають на підконтрольній території України. Вони виїхали з окупації та прагнуть продати свої квартири, аби придбати нерухомість вже на новому місці.

Дивіться також Величезний вузол: росіяни будують нові шляхи військової логістики в Маріуполі

Які наслідки від такої схеми?

Людям вдається продати свою нерухомість на окупованих територіях, отримати за неї гроші та купити квартиру чи оформити іпотеку задля цього в інших областях України, куди вони переїхали.

Вони переоформлюють свою нерухомість. Як розповів керівник Центру вивчення окупації, вона в Маріуполі незаконно по підроблених українських документах заднім числом (до повномасштабного вторгнення) переоформлюється на іншу людину. Робиться це через наближених нотаріусів.

При цьому використовуються українські документи, походження яких невідоме. Є гіпотеза, що це нотаріальні бланки, які списані, втрачені через окупацію, але вони зберігаються тут. Або за хабарі їх друкують на поліграфічному комбінаті України,

– озвучив Андрющенко.

Коштує така послуга – від 10 тисяч доларів. Цим, зі слів Андрющенка, займаються нотаріуси, які залишились в Маріуполі, а також ті, які перебувають на підконтрольній Україні території. Він також зазначив, що за координацію схеми й зв'язок з окупаційною владою стоїть людина з оточення Петра Іванова, одного з авторів "руской вєсни" 2014 року, ГРУшника, кримінального авторитета.

Керівник центру вивчення окупації розповів, що окупанти вже сформували списки людей, які пішли на такі трюки. Він підкреслив, що їх почнуть вербувати, бо цей процес вже розпочався.

Особа, на прізвище Бадягін, – чоловік нотаріуса, яка працює в Маріуполі, телефонує людям, які перебувають на підконтрольній Україні території, та яких він знає (бо працівник прокуратури) й озвучує ультиматум: або йому мають доплатити ще певну суму, або він здасть людину ФСБ та квартира в Маріуполі буде втрачена й організує ще дзвінок в СБУ. Зі слів Андрющенка, люди погоджуються й доплачують.

"Мовиться про десяток людей, які мають вплив, це не пересічні маріупольці. Вербують людей. Громадянин в'їжджає, а йому кажуть, щоб він довів свою корисність, інакше не пропустять, тоді він повертається на неокуповану територію України та починає працювати на Росію (наводити обстріли)", – озвучив Андрющенко.

Що відбувається в окупованому Маріуполі?