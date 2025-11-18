Вербуют людей: Андрющенко раскрыл угрожающую схему россиян с недвижимостью в Мариуполе

В оккупированном россиянами Мариуполе действует схема по продаже жилья. В ней участвуют как рядовые мариупольцы, так и те, которые имеют влияние, собственную аудиторию, в частности депутаты горсовета.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, уточнив, что эти люди находятся на подконтрольной территории Украины. Они выехали из оккупации и стремятся продать свои квартиры, чтобы приобрести недвижимость уже на новом месте.

Какие последствия от такой схемы?

Людям удается продать свою недвижимость на оккупированных территориях, получить за нее деньги и купить квартиру или оформить ипотеку для этого в других областях Украины, куда они переехали.

Они переоформляют свою недвижимость. Как рассказал руководитель Центра изучения оккупации, она в Мариуполе незаконно по поддельным украинским документам задним числом (до полномасштабного вторжения) переоформляется на другого человека. Делается это через приближенных нотариусов.

При этом используются украинские документы, происхождение которых неизвестно. Есть гипотеза, что это нотариальные бланки, которые списаны, утраченные из-за оккупации, но они хранятся здесь. Или за взятки их печатают на полиграфическом комбинате Украины,

– озвучил Андрющенко.

Стоит такая услуга – от 10 тысяч долларов. Этим, по словам Андрющенко, занимаются нотариусы, которые остались в Мариуполе, а также те, которые находятся на подконтрольной Украине территории. Он также отметил, что за координацию схемы и связь с оккупационными властями стоит человек из окружения Петра Иванова, одного из авторов "русской весны" 2014 года, ГРУшника, криминального авторитета.

Руководитель центра изучения оккупации рассказал, что оккупанты уже сформировали списки людей, которые пошли на такие трюки. Он подчеркнул, что их начнут вербовать, потому что этот процесс уже начался.

Лицо по фамилии Бадягин, муж нотариуса, которая работает в Мариуполе, звонит людям, которые находятся на подконтрольной Украине территории, и которых он знает (потому что работник прокуратуры) и озвучивает ультиматум: или ему должны доплатить еще определенную сумму, или он сдаст человека ФСБ и квартира в Мариуполе будет потеряна и организует еще звонок в СБУ. По словам Андрющенко, люди соглашаются и доплачивают.

"Говорится о десятке людей, которые имеют влияние, это не рядовые мариупольцы. Вербуют людей. Гражданин въезжает, а ему говорят, чтобы он доказал свою полезность, иначе не пропустят, тогда он возвращается на неоккупированную территорию Украины и начинает работать на Россию (наводить обстрелы)", – озвучил Андрющенко.

Что происходит в оккупированном Мариуполе?