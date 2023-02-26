Арештовують та везуть у вʼязницю, – Андрющенко сказав, де у Маріуполі основна катівня українців

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни продовжують фільтрацію населення. Основна катівня для українців розташована у приміщенні колишнього центрального райвідділку поліції. Після катування маріупольців везуть у тюрми на Донеччині.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, приблизно 10 тисяч цивільних маріупольців перебувають у російському полоні.

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У місті триває фільтрація населення

Андрющенко зазначив, що ситуація у Маріуполі дуже складна. Окупанти досі арештовують маріупольців. За його інформацією, основний пункт фільтрації розташований у приміщенні колишнього центрального райвідділку поліції.

Радник мера Маріуполя зауважив, що фільтрація відбувається вже не у такому обсязі, як декілька місяців тому. Однак це тільки тому, що більшість людей вже пройшла цю процедуру. Він додав, що після катувань людей відправляють у тюрми.

Після катування людей відправляють в інші тюрми, які розташовані у Донецькій області. Раніше це була Оленівка. Останні декілька місяців везуть у Донецьке СІЗО або Макіївку. Також почали надходити повідомлення, що в Горлівці також утримують наших людей,

– повідомив Андрющенко.

Наразі приблизно 10 тисяч цивільних маріупольців утримується у російському полоні, розповів Петро Андрющенко. Він каже, що немає жодної інформації, хто з людей перебуває у тюрмі, а хто загинув.

Андрющенко про ситуацію у Маріуполі: дивіться відео

Росіяни дуже бояться українських партизанів

Радник міського голови Маріуполя підкреслив, що загарбникам дуже не подобається український партизанський рух у місті. Росіяни намагаються щось вдіяти проти нього, але у них нічого не вийде.

"Окупантам дуже не подобається те, як витікає інформація з Маріуполя. Це стосується усіх напрямів життя, не лише військового. Що відбувається в окупаційних адміністраціях, витік документів, переміщення техніки. "Бавовна" просто додає кольорів до цієї картини. Окупанти не знають, що їм робити, щоб це зупинити", – сказав він.

Петро Андрющенко зауважив, що у Маріуполі росіяни проводять постійні зачистки, перевірки на вулицях, у домівках, обшуки автівок, на блокпостах є навіть снайпери. Крім того, працюють чати, спрямовані на виявлення проукраїнських людей.

Загарбники потрапили у пастку

Андрющенко відзначив, що росіяни потрапили у пастку: з одного боку – партизани, а з іншого – маріупольці, які абсолютно не задоволені тим, що діється у місті.

"Ті умови, в яких живуть люди, абсолютно змінюють соціальні настрої. Вони точно не проросійські. Зменшилось фінансування з Росії, люди перестали отримувати заробітну плату. Це стосується усіх сфер життя", – зазначив посадовець.

Що відбувається в Маріуполі: коротко