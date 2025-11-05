Ворог намагається накопичуватися: у Генштабі розповіли про ситуацію у Покровську

На Покровському напрямку українські війська продовжують міцно тримати оборону, блокуючи спроби ворога зайти в місто. Захисники завдають значних втрат окупантам та водночас успішно просуваються на окремих напрямках, звільняючи українські території.

Оточення українських підрозділів та частин на Покровському напрямку наразі немає. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, пише 24 Канал.

Яка ситуація зараз на Покровському напрямку?

Ворог намагається пролізти в місто та накопичувати сили, однак українські сили роблять усе, щоб цьому завадити. Головне завдання ЗСУ – не дозволити ворожим групам укріпитись на позиціях. Для оборони та наступу командування залучило штурмові підрозділи 425 ОШП, спецпризначенців, операторів безпілотників, зведені групи військової служби правопорядку ЗСУ, Національної гвардії та Головного управління розвідки. Особлива увага наразі приділяється обороні постів та підготовці військ, які захищають місто.

Водночас ведеться укріплення та забезпечення флангів оборони Покровсько-Мирноградської агломерації та захист логістичних маршрутів.

Добропільська операція все ще триває: українці просунулись на окремих ділянках фронту від 100 до 700 метрів. Загалом за час операції, звільнено 189 квадратних кілометрів української території, ще 250 квадратних кілометрів зачищено від ДРГ противника.

Що відомо про втрати ворога на цьому напрямку?

Згідно з актуальним зведенням Генштабу, за минулу добу воїни ліквідували 26 окупантів, ще 46 поранено. Крім того, 58 укриттів ворожої піхоти знищено чи пошкоджено.

З початку тижня росіяни втратили 249 осіб живої сили, 7 пунктів управління БпЛА та близько 28 одиниць військової техніки.

Куди намагаються наступати росіяни?