Покровський напрямок – надзвичайно активна ділянка фронту зараз. Росіяни продовжують намагатись наступати, користуючись погіршенням погодних умов.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко, зазначивши, що саме туман дозволяє ворогу просуватись на бронетехніці. Однак попри це, українські військові знищують її разом з піхотою.

До якого методу вдаються росіяни на Покровському напрямку?

Бригада "Рубіж" перебуває на тій ділянці фронту на Покровському напрямку, де противник намагається проводити наступальні дії. Якщо зазвичай ворог використовував живу силу, то зараз окупанти почали використовувати колони з бронетехнікою, які рік – два назад.

Крім цього, ворог використовує малі піхотні групи, якими намагається проходити у між позиційному просторі.

Кожен ранок починається з туману і ворог користується цим, щоб під'їхати якомога ближче. Дуже часто є таке, що противник їде колоною техніки, але ми її знищуємо біля населеного пункту. Ті росіяни, які вижили, порозбігаються по хатах чи підвалах. Потім наші хлопці йдуть і зачищають їх, бо погодні умови не дозволяють використовувати дрони,

– наголосив Гриценко.

Покровський напрямок: дивіться на карті

Молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" додав, що така активність на Покровському просторі зумовлена також діями Сил оборони. Українські військові теж просуваються та займають вигідні позиції.

Що ще відомо про дії ворога на Покровському напрямку?