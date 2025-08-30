Покровський напрямок залишається впродовж багатьох місяців найгарячішим та найважливішим напрямком для росіян. Проте українські сили не залишають ворогу можливостей захопити Покровськ.

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук у розмові з 24 Каналом наголосив, як росіяни намагаються тиснути на місто, попри дії українських сил щодо стримування окупантів. Він назвав чотири шляхи, по яких противник здійснює спробу просунутись до Покровська.

Які спроби здійснюють росіяни, щоб зайти у Покровськ?

Ткачук розповів, що перший шлях спрямований з півночі – з населеного пункту Родинське на Добропільському напрямку.

Ворог, за словами офіцера ЗСУ, намагається відновити свої позиції після того, як наші підрозділи дуже якісно відпрацювали, перерізавши його наступальні дії в напрямку на схід від Добропілля.

Йдеться про 1 корпус "Азову", 80-ту і 93-ту бригади. Дякую хлопцям, це була якісна і професійна робота наших підрозділів,

– підкреслив він.

Однак ворог продовжує рухатися, підтягує резерви і хоче дотиснути в напрямку Покровська – на населений пункт Родинське. Саме через нього, як зазначив політолог, пролягає одна з важливих наших логістичних артерій.

"Друга точка, звідки росіяни тиснуть на Покровськ, – у напрямку Мирнограду, з боку села Новоекономічне", – сказав Ткачук.

Третій напрямок йде з півдня – з боку Селидового, з населеного пункту Шевченко. Звідти ворог, на його думку, намагається просуватися на південних околицях Покровська і закидати туди свої ДРГ.

Також окупанти рухаються через населений пункт Удачне – з південного заходу – це четвертий шлях. Вони хочуть у такий спосіб створити максимальні проблеми для контролю над трасою Павлоград – Покровськ. Вони туди рвуться, тому що це одна з важливих артерій, яку вони зможуть обстрілювати,

– відзначив Андрій Ткачук.

Покровський напрямок – один з найважчих, там йдуть жорсткі бої, а тому, як наголосив офіцер ЗСУ, українським підрозділам дуже складно його захищати.

Що відбувається в районі Покровська?