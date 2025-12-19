У ЗСУ спростували інформацію про захоплення населених пунктів Серебрянка та Дронівка

Інформація про нібито захоплення населених пунктів Серебрянка та Дронівка російськими військами не відповідає дійсності. Сили оборони України утримують позиції в межах цих населених пунктів та на прилеглих рубежах.

Про це повідомили у 81 окремій аеромобільній Слобожанській бригаді ДШВ ЗСУ, передає 24 Канал. Дивіться також В Україну повернули 1003 тіла загиблих Що сказали військові? Фейки про захоплення Серебрянки та Дронівки не відповідають дійсності. ЗСУ утримують позиції в цих населених пунктах. Ворог здійснює локальні штурмові та диверсійні дії, намагаючись проникнути між рубежами. Для логістичного забезпечення та прикриття маршрутів ворог використовує бар'єрний рубіж річки Сіверський Донець. Усі спроби ворога просунутися або закріпитися успішно зриваються українськими підрозділами. Ситуація на фронті: останні новини Українські сили просунулися на Сіверському напрямку та у районі Покровська. Окупанти наступають в тактичній зоні Костянтинівка – Дружківка та східній частині Гуляйполя.

На Куп'янському напрямку після успіхів ЗСУ російські війська посилили ракетні та авіаудари по позиціях в Куп'янську, б'ючи по всіх можливих українських укріпленнях. Удари по Куп'янську-Вузловому спрямовані на відновлення залізниці та покращення логістики для наступу.