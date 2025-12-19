В ВСУ опровергли информацию о захвате населенных пунктов Серебрянка и Дроновка

Информация о якобы захвате населенных пунктов Серебрянка и Дроновка российскими войсками не соответствует действительности. Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах этих населенных пунктов и на прилегающих рубежах.

Об этом сообщили в 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде ДШВ ВСУ, передает 24 Канал. Что сказали военные? Фейки о захвате Серебрянки и Дроновки не соответствуют действительности. ВСУ удерживают позиции в этих населенных пунктах. Враг осуществляет локальные штурмовые и диверсионные действия, пытаясь проникнуть между рубежами. Для логистического обеспечения и прикрытия маршрутов враг использует барьерный рубеж реки Северский Донец. Все попытки врага продвинуться или закрепиться успешно срываются украинскими подразделениями. Ситуация на фронте: последние новости Украинские силы продвинулись на Северском направлении и в районе Покровска. Оккупанты наступают в тактической зоне Константиновка – Дружковка и восточной части Гуляйполя.

На Купянском направлении после успехов ВСУ российские войска усилили ракетные и авиаудары по позициям в Купянске, нанося удары по всем возможным украинским укреплениям. Удары по Купянску-Узловому направлены на восстановление железной дороги и улучшение логистики для наступления.