В ВСУ опровергли информацию о захвате населенных пунктов Серебрянка и Дроновка
- ВСУ опровергли информацию о захвате Серебрянки и Дроновки российскими войсками.
- Украинские силы успешно отражают атаки врага в этих районах.
Информация о якобы захвате населенных пунктов Серебрянка и Дроновка российскими войсками не соответствует действительности. Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах этих населенных пунктов и на прилегающих рубежах.
Об этом сообщили в 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде ДШВ ВСУ, передает 24 Канал.
Что сказали военные?
Враг осуществляет локальные штурмовые и диверсионные действия, пытаясь проникнуть между рубежами. Для логистического обеспечения и прикрытия маршрутов враг использует барьерный рубеж реки Северский Донец.
Все попытки врага продвинуться или закрепиться успешно срываются украинскими подразделениями.
Ситуация на фронте: последние новости
Украинские силы продвинулись на Северском направлении и в районе Покровска. Оккупанты наступают в тактической зоне Константиновка – Дружковка и восточной части Гуляйполя.
На Купянском направлении после успехов ВСУ российские войска усилили ракетные и авиаудары по позициям в Купянске, нанося удары по всем возможным украинским укреплениям. Удары по Купянску-Узловому направлены на восстановление железной дороги и улучшение логистики для наступления.