Новости Украины В ВСУ опровергли информацию о захвате населенных пунктов Серебрянка и Дроновка
19 декабря, 12:42
В ВСУ опровергли информацию о захвате населенных пунктов Серебрянка и Дроновка

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • ВСУ опровергли информацию о захвате Серебрянки и Дроновки российскими войсками.
  • Украинские силы успешно отражают атаки врага в этих районах.

Информация о якобы захвате населенных пунктов Серебрянка и Дроновка российскими войсками не соответствует действительности. Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах этих населенных пунктов и на прилегающих рубежах.

Об этом сообщили в 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде ДШВ ВСУ, передает 24 Канал.

Что сказали военные? 

Фейки о захвате Серебрянки и Дроновки не соответствуют действительности. ВСУ удерживают позиции в этих населенных пунктах.

 Враг осуществляет локальные штурмовые и диверсионные действия, пытаясь проникнуть между рубежами. Для логистического обеспечения и прикрытия маршрутов враг использует барьерный рубеж реки Северский Донец. 

Все попытки врага продвинуться или закрепиться успешно срываются украинскими подразделениями. 

Ситуация на фронте: последние новости 

  • Украинские силы продвинулись на Северском направлении и в районе Покровска. Оккупанты наступают в тактической зоне Константиновка –  Дружковка и восточной части Гуляйполя. 

  • На Купянском направлении после успехов ВСУ российские войска усилили ракетные и авиаудары по позициям в Купянске, нанося удары по всем возможным украинским укреплениям. Удары по Купянску-Узловому направлены на восстановление железной дороги и улучшение логистики для наступления.