Ситуація схожа на ізраїльську, – Арестович про ймовірність повторних нападів Росії

Олексій Арестович вважає, що протистояння України з Росією не обмежиться тією війною, яка триває зараз. На його думку, у майбутньому ще буде серія зіткнень.

Загалом все те, що відбувається зараз між Росією та Україною, нагадує раднику глави ОП ситуацію між арабськими державами та Ізраїлем.

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Чому Арестович згадав про ситуацію в Ізраїлі

Арестович пояснив, що у 1948 році Ізраїль у війні за незалежність втратив 1% населення. Для порівняння, у мірках України зараз це б означало 40 – 60 тисяч вбитими. "Вона вжахнулися й зрозуміли, що арабська коаліція їх переважає. І що треба зібрати всю волю в кулак і йти на будь-які нетрадиційні заходи, аби гарантувати свою безпеку", – зазначив він.

Як наголосив радник Єрмака, ізраїльтяни добре розуміли: якщо не вжити серйозних заходів, вони будуть винищені. Й додав, що до повномасштабного російського вторгнення багато у кого в Україні й на Заході була ілюзія, що про знищення українського народу не мовиться.

Української державності – можливо, але не народу. Тепер ми усі зрозуміли, що мовиться й про знищення народу, тобто ми опинилися цілком в ізраїльській ситуації,

– підкреслив Арестович.

За його словами суперечності між Україною та Росією – історичні, й вони приблизно ж такі, як між євреями та арабами. "Тобто вони конкурують за Храмову гору, а ми за Києво-Печерську лавру, за першородство. Ці конфлікти належать до класифікації невирішених", – пояснив радник очільник ОП.

Йде боротьба за спадщину Київської Русі

Арестович пригадав, як перед повномасштабним вторгненням Путін намагався його обґрунтувати. Диктатор згадував не так політичні, військові чи економічні чинники, як метаісторичну рамку. Тож зараз мовиться про те, хто з нас зрештою виборе право на спадщину Київської Русі.

За словами Арестовича, з військової точки зору це означає серію конфліктів. Хоча, якщо до влади у Росії після Путіна прийдуть ліберали, замість військових зіткнень будуть дипломатичні, інформаційні, економічні, спецслужбівські. Втім, конкуренція між державами не припиниться.

"Хіба що Росія розпадеться. Тоді ми, звісно, одразу станемо найстаршою силою в Східній Європі. Але це ще поки вона розпадеться, якщо розпадеться взагалі", – додав радник керівника ОП.

Можуть бути нові зіткнення, але вже не війни

Він також уточнив, що говорячи про серію ймовірних конфліктів з Росією до 2032 – 2035 років, він має на увазі саме зіткнення. Мовляв, на війни противника вже не вистачить, адже занадто багато сил втрачено. Втім, у Москві можуть знову спробувати захопити Маріуполь чи відрізати нас від Азовського моря.

Тобто можуть бути регіональні загострення або прикордонні інциденти, короткі війни на 2 – 3 дні. "Я побоююсь, що це буде постійним фоном, навіть після виграшу (Україною – 24 канал) цієї війни. Принаймні, це залишається одним із варіантів", – додав Арестович.

У цьому плані Україна зараз працює за двома напрямками. Перший – це виснаження сил противника, аби раз і назавжди відбити у нього бажання використовувати проти нас військову силу. Друге – це створення міжнародного альянсу для справжніх та дієвих гарантій безпеки.

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