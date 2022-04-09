На цьому наголосив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

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Але вони не мають успіху на Півдні – умовно кажучи, Вугледар і Мар’їнка. Не можуть пройти, тому оточення відкладається, якщо казати іронічно. А я впевнений, що це взагалі не відбудеться,

– сказав Арестович.

Він повідомив, що командування ЗСУ, звісно, знає про всю ситуацію та впевнений, що впорається з нею.

Але легко не буде

Водночас Арестович пояснив, що попри це, легко не буде, адже там противник зміг зосередити переважаючу кількість своїх військ, як і потрібно за військовою наукою на ділянках прориву.

Тобто там 1 до 8-ми співвідношення, 1 до 10. Єдине, що росіяни не дуже вміють воювати, тому вони беруть числом. І нашим там важкувато, але не за рахунок якості росіян, а за рахунок кількості,

– додав радник голови ОП.

Збирають "намобілізованих"

Він сказав, що на Сході суцільні людські хвилі з тих, кого змогла нашкребти Росія під час своїх "мобілізацій" з Далекого Сходу та так званих "ЛНР" і "ДНР".

Там збірну солянку збирають. І хочуть кинути потім другий ешелон – вони зараз формують другий ешелон – на тому самому напрямку: Маріуполь і зона ООС. Всі їхні плани відомі,

– розповів Арестович.

Він пояснив, що говорячи про "легко не буде", мається на увазі втрата наших військ та просування противника. Адже вони зібрали там значно переважаючу силу. Тому Україна заплатить високу ціну за те, щоб все зупинити.

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