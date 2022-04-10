Ситуация похожа на израильскую, – Арестович о вероятности повторных нападений России

Алексей Арестович считает, что противостояние Украины с Россией не ограничится продолжающейся сейчас войной. По его мнению, в будущем еще предстоит серия столкновений.

В общем, все то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, напоминает советнику главы ОП ситуацию между арабскими государствами и Израилем.

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Почему Арестович упомянул о ситуации в Израиле

Арестович объяснил, что в 1948 Израиль в войне за независимость потерял 1% населения. Для сравнения, в мерках Украины сейчас это означало бы 40 – 60 тысяч убитыми. "Онb ужаснулись и поняли, что арабская коалиция их превалирует. И что нужно собрать всю волю в кулак и идти на любые нетрадиционные меры, чтобы обеспечить свою безопасность", – отметил он.

Как отметил советник Ермака, израильтяне хорошо понимали: если не принять серьезные меры, они будут истреблены. И добавил, что к полномасштабному российскому вторжению у многих в Украине и на Западе была иллюзия, что об уничтожении украинского народа не говорится.

Украинская государственность – возможно, но не народ. Теперь мы все поняли, что речь идет и об уничтожении народа, то есть мы оказались целиком в израильской ситуации,

– подчеркнул Арестович.

По его словам, противоречия между Украиной и Россией – исторические, и они примерно такие же, как между евреями и арабами. "То есть они конкурируют за Храмовую гору, а мы за Киево-Печерскую лавру, за первородство. Эти конфликты относятся к классификации нерешенных", – объяснил советник глава ОП.

Идет борьба за наследие Киевской Руси

Арестович припомнил, как перед полномасштабным вторжением Путин пытался его обосновать. Диктатор упоминал не столько политические, военные или экономические факторы, сколько метаисторическую рамку. Сейчас говорится о том, кто из нас в конце концов выберет право на наследство Киевской Руси.

По словам Арестовича, с военной точки зрения это означает серию конфликтов. Хотя если к власти в России после Путина придут либералы, вместо военных столкновений будут дипломатические, информационные, экономические, спецслужбы. Впрочем, конкуренция между государствами не прекратится.

"Разве что Россия распадется. Тогда мы, конечно, сразу станем старейшей силой в Восточной Европе. Но это пока она распадется, если распадется вообще", – добавил советник руководителя ОП.

Могут быть новые столкновения, но уже не войны

Он также уточнил, что говоря о серии вероятных конфликтов с Россией до 2032 – 2035 годов, он подразумевает bvtyyj столкновение. Мол, на войны противника уже не хватит, ведь слишком много сил утрачено. Впрочем, в Москве могут снова попытаться захватить Мариуполь или отрезать нас от Азовского моря.

То есть, могут быть региональные обострения или пограничные инциденты, короткие войны на 2 – 3 дня. "Я боюсь, что это будет постоянным фоном, даже после выигрыша (Украиной – 24 канал) этой войны. По крайней мере, это остается одним из вариантов. Но мы работаем, чтобы этого не было", – добавил Арестович.

В этом плане Украина сейчас работает по двум направлениям. Первый – это истощение сил противника, чтобы раз и навсегда отразить у него желание использовать против нас военную силу. Второе – это создание международного альянса для подлинных и действенных гарантий безопасности.

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