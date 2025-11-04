Barracuda з ШІ чи Sea Baby: якими морськими дронами ЗСУ вдарили по буровій установці "Сиваш"

Нещодавно Військово-морські сили ЗСУ опублікували відео атаки морських дронів на самопіднімну бурову установку "Сиваш" у Чорному морі. Зважаючи на повідомлення російських ЗМІ, напад відбувся в ніч на неділю, 2 листопада.

Зрештою, аналітики припустили, які саме безпілотники використали українські оборонці. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Defence Express.

Що відомо про удар по СПБУ "Сиваш"?

За даними ВМС України, унаслідок удару було вражено елітний російський спецпідрозділ, що знаходився на буровій установці. Окрім того, знищено технічні засоби розвідки й спостереження, а також протитанковий ракетний комплекс (ймовірно, ПТРК "Корнет").

Військові не розкрили, які саме морські дрони вони використали для атаки. На відео можна побачити лише безпілотники-носії FPV і камікадзе. Зважаючи на це, у Defence Express зробили припущення.

Удар по росіянах на СПБУ "Сиваш": дивіться відео

Варіант 1 – нові безпілотники Barracuda

По-перше, аналітики припустили використання нових безпілотників Barracuda, розроблених у 40-й окремій бригаді берегової оборони ВМС України. "Застосування цих дронів у межах однієї структури звучить логічно", – пишуть експерти.

До слова, існує 9 варіантів цих дронів, але порівняти їх неможливо, оскільки раніше демонстрували не всі види. Однак через схожу носову частину в Defence Express зазначили, що для камікадзе-удару могли застосувати Barracuda 9.

Окрім цього, на відео ми можемо побачити як, ймовірно, штучний інтелект захоплює бурову установку, а пізніше визначає місце удару в опору,

– йдеться в матеріалі.



Barracuda 9 / Фото 40-ї бригади берегової оборони ВМС України

Цікаво! Раніше ВМС України опублікували відео знищення російського логістичного човна за допомогою надводного дрона Barracuda, що доставив туди FPV-дрони, змонтовані на спеціальній пусковій установці.

Варіант 2 – розроблений СБУ Sea Baby

По-друге, аналітики припустили варіацію розробленого СБУ морського дрона Sea Baby, найбільш схожий варіант якого росіяни раніше захопили у вересні.

У Defence Express звернули увагу на подібну конструкцію обох дронів:

загальна форма корпуса;

певне підвищення в районі двигуна, де по боках можуть бути розташовані радіатори чи вентиляція для охолодження, через що на тепловізійній камері FPV можна побачити характерні "смуги";

майже однакова надбудова з малою РЛС, антенами та іншим обладнанням;

розташування комірок із FPV-дронами та антени супутникового зв'язку (ймовірно, Kymeta).

Проте самі комірки мають іншу будову. Окрім того, не є зрозуміло, як Sea Baby могли там опинитись.

Варіант 3 – ще один неназваний дрон

По-третє, аналітики припустили використання ще одного неназваного дрона. Вони згадали про аналогічну атаку українських ВМС у грудні 2024 року, коли група схожих морських безпілотників-носіїв FPV уразила газові платформи.

Тоді військово-морський аналітик H I Sutton припустив, що удар здійснили новим типом морських безпілотників. У Defence Express додали, що за майже рік деяке обладнання та його розташування могли змінитися, зокрема надбудова. Однак загальні риси залишилися, такі як підвищення над двигуном чи форма корпусу.



Ймовірно, дрон, що атакував газові платформи у грудні 2024 року / Фото H I Sutton

До слова, через відсутність назви дрона й зображень усіх варіантів Barracuda, неназваний тип може виявитися представником саме цього сімейства.

Найбільш імовірним варіантом є те для камікадзе-удару було застосовано Barracuda 9, а для запуску FPV-дронів або Sea Baby, або той неназваний, але модернізований безпілотник з атаки 2024 року,

– підсумували в Defence Express.

