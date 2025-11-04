Barracuda с ИИ или Sea Baby: какими морскими дронами ВСУ ударили по буровой установке "Сиваш"

Недавно Военно-морские силы ВСУ опубликовали видео атаки морских дронов на самоподъемную буровую установку "Сиваш" в Черном море. Учитывая сообщения российских СМИ, нападение произошло в ночь на воскресенье, 2 ноября.

В конце концов, аналитики предположили, какие именно беспилотники использовали украинские защитники. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

Смотрите также "Они меня достали": кто на самом деле послал "русский военный корабль" возле Змеиного и как в этой истории появился Роман Грибов

Что известно об ударе по СПБУ "Сиваш"?

По данным ВМС Украины, в результате удара было поражено элитное российское спецподразделение, находившееся на буровой установке. Кроме того, уничтожены технические средства разведки и наблюдения, а также противотанковый ракетный комплекс (вероятно, ПТРК "Корнет").

Военные не раскрыли, какие именно морские дроны они использовали для атаки. На видео можно увидеть только беспилотники-носители FPV и камикадзе. Ввиду этого, в Defence Express сделали предположение.

Удар по россиянам на СПБУ "Сиваш": смотрите видео

Вариант 1 – новые беспилотники Barracuda

Во-первых, аналитики предположили использование новых беспилотников Barracuda, разработанных в 40-й отдельной бригаде береговой обороны ВМС Украины. "Применение этих дронов в пределах одной структуры звучит логично", – пишут эксперты.

К слову, существует 9 вариантов этих дронов, но сравнить их невозможно, поскольку ранее демонстрировали не все виды. Однако из-за похожей носовой части в Defence Express отметили, что для камикадзе-удара могли применить Barracuda 9.

Кроме этого, на видео мы можем увидеть как, вероятно, искусственный интеллект захватывает буровую установку, а позже определяет место удара в опору,

– говорится в материале.



Barracuda 9 / Фото 40-й бригады береговой обороны ВМС Украины

Интересно! Ранее ВМС Украины опубликовали видео уничтожения российской логистической лодки с помощью надводного дрона Barracuda, доставившего туда FPV-дроны, смонтированные на специальной пусковой установке.

Вариант 2 – разработанный СБУ Sea Baby

Во-вторых, аналитики предположили вариацию разработанного СБУ морского дрона Sea Baby, наиболее похожий вариант которого россияне ранее захватили в сентябре.

В Defence Express обратили внимание на подобную конструкцию обоих дронов:

общая форма корпуса;

определенное повышение в районе двигателя, где по бокам могут быть расположены радиаторы или вентиляция для охлаждения, из-за чего на тепловизионной камере FPV можно увидеть характерные "полосы";

почти одинаковая надстройка с малой РЛС, антеннами и другим оборудованием;

расположение ячеек с FPV-дронами и антенны спутниковой связи (вероятно, Kymeta).

Однако сами ячейки имеют другое строение. Кроме того, не понятно, как Sea Baby могли там оказаться.

Вариант 3 – еще один неназванный дрон

В-третьих, аналитики предположили использование еще одного неназванного дрона. Они вспомнили об аналогичной атаке украинских ВМС в декабре 2024 года, когда группа похожих морских беспилотников-носителей FPV поразила газовые платформы.

Тогда военно-морской аналитик H I Sutton предположил, что удар осуществили новым типом морских беспилотников. В Defence Express добавили, что за почти год некоторое оборудование и его расположение могли измениться, в частности надстройка. Однако общие черты остались, такие как повышение над двигателем или форма корпуса.



Вероятно, дрон, атаковавший газовые платформы в декабре 2024 года / Фото H I Sutton

К слову, из-за отсутствия названия дрона и изображений всех вариантов Barracuda, неназванный тип может оказаться представителем именно этого семейства.

Наиболее вероятным вариантом является то, что для камикадзе-удара был применен Barracuda 9, а для запуска FPV-дронов или Sea Baby, или тот неназванный, но модернизированный беспилотник с атаки 2024 года,

– подытожили в Defence Express.

Что говорят об атаке россияне?