В конце концов, аналитики предположили, какие именно беспилотники использовали украинские защитники. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.
Смотрите также "Они меня достали": кто на самом деле послал "русский военный корабль" возле Змеиного и как в этой истории появился Роман Грибов
Что известно об ударе по СПБУ "Сиваш"?
По данным ВМС Украины, в результате удара было поражено элитное российское спецподразделение, находившееся на буровой установке. Кроме того, уничтожены технические средства разведки и наблюдения, а также противотанковый ракетный комплекс (вероятно, ПТРК "Корнет").
Военные не раскрыли, какие именно морские дроны они использовали для атаки. На видео можно увидеть только беспилотники-носители FPV и камикадзе. Ввиду этого, в Defence Express сделали предположение.
Удар по россиянам на СПБУ "Сиваш": смотрите видео
Вариант 1 – новые беспилотники Barracuda
Во-первых, аналитики предположили использование новых беспилотников Barracuda, разработанных в 40-й отдельной бригаде береговой обороны ВМС Украины. "Применение этих дронов в пределах одной структуры звучит логично", – пишут эксперты.
К слову, существует 9 вариантов этих дронов, но сравнить их невозможно, поскольку ранее демонстрировали не все виды. Однако из-за похожей носовой части в Defence Express отметили, что для камикадзе-удара могли применить Barracuda 9.
Кроме этого, на видео мы можем увидеть как, вероятно, искусственный интеллект захватывает буровую установку, а позже определяет место удара в опору,
– говорится в материале.
Barracuda 9 / Фото 40-й бригады береговой обороны ВМС Украины
Интересно! Ранее ВМС Украины опубликовали видео уничтожения российской логистической лодки с помощью надводного дрона Barracuda, доставившего туда FPV-дроны, смонтированные на специальной пусковой установке.
Вариант 2 – разработанный СБУ Sea Baby
Во-вторых, аналитики предположили вариацию разработанного СБУ морского дрона Sea Baby, наиболее похожий вариант которого россияне ранее захватили в сентябре.
В Defence Express обратили внимание на подобную конструкцию обоих дронов:
- общая форма корпуса;
- определенное повышение в районе двигателя, где по бокам могут быть расположены радиаторы или вентиляция для охлаждения, из-за чего на тепловизионной камере FPV можно увидеть характерные "полосы";
- почти одинаковая надстройка с малой РЛС, антеннами и другим оборудованием;
- расположение ячеек с FPV-дронами и антенны спутниковой связи (вероятно, Kymeta).
Однако сами ячейки имеют другое строение. Кроме того, не понятно, как Sea Baby могли там оказаться.
Вариант 3 – еще один неназванный дрон
В-третьих, аналитики предположили использование еще одного неназванного дрона. Они вспомнили об аналогичной атаке украинских ВМС в декабре 2024 года, когда группа похожих морских беспилотников-носителей FPV поразила газовые платформы.
Тогда военно-морской аналитик H I Sutton предположил, что удар осуществили новым типом морских беспилотников. В Defence Express добавили, что за почти год некоторое оборудование и его расположение могли измениться, в частности надстройка. Однако общие черты остались, такие как повышение над двигателем или форма корпуса.
Вероятно, дрон, атаковавший газовые платформы в декабре 2024 года / Фото H I Sutton
К слову, из-за отсутствия названия дрона и изображений всех вариантов Barracuda, неназванный тип может оказаться представителем именно этого семейства.
Наиболее вероятным вариантом является то, что для камикадзе-удара был применен Barracuda 9, а для запуска FPV-дронов или Sea Baby, или тот неназванный, но модернизированный беспилотник с атаки 2024 года,
– подытожили в Defence Express.
Что говорят об атаке россияне?
- Интересно, что россияне путают данные в своих сообщениях. Они писали об атаке на "Сиваш" 6 дронов только с одной стороны, а также о 9 дронах, что двигались с двух сторон.
- Враг отмечает, что цели достался один беспилотник, тогда как на видео ВМС Украины видно по меньшей мере два.
- По версии противника, другие дроны отошли или были ликвидированы "Ланцетами" и ПТРК "Корнет". Однако покинуть место инцидента могли именно многоразовые носители FPV после окончания боезапаса.