Методи Трампа шокують: що криється за скандальними заявами нового президента США
Висловлювання Дональда Трампа щодо його амбіцій "взяти під крило" Канаду, Гренландію та Панамський канал мають чітку мету, але це не анексія. Новий президент Сполучених Штатів грає у гру, щоб розширити межі дозволеного в його політиці.
Політолог Олег Саакян в ефірі 24 Каналу зазначив, що сценарій анексії можна відкинути як реалістичний. Те, що зараз бачить світ, – це політична гра Трампа. Вона може свідчити або про те, що Трамп дійсно "з'їхав із глузду", або про те, що він уміло грає роль неадеквата. У перший варіант політолог не вірить.
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Стратегія чи неадекватність
"За цим усім стоїть чіткий розрахунок. Будь-який демократичний лідер, з моменту обрання в будь-якій республіці, не належить сам собі. На нього впливають тисячі обставин, які заганяють у певні рамки та коридор дій",
– пояснив Саакян.
Першим аспектом такої гри є те, що демократичні лідери стикаються з обмеженнями: нормативно-правовими (Конституція, закони, нормативні акти) та неформальними (політичні зобов'язання, домовленості зі спонсорами, політична кон'юнктура). Ці фактори створюють досить вузький коридор можливостей.
Завдання Трампа – штучно розширити цей коридор. Він фактично демонструє себе як навіженого. Ось дивіться: я зараз напишу в Х, що збираюся приєднати щось. Мій син і його друзі поїдуть у Гренландію, створюючи враження, що ми готуємось її анексувати. Я можу зробити будь-що. Бійтеся мене, всі варіанти можливі,
– зазначив Саакян.
Таким чином створюється стратегічна невизначеність, яка розширює для Трампа поле маневру та виграє час.
Гра на полі диктаторів
Другим аспектом, на який вказує Саакян, є вихід Трампа на поле гри, де домінують диктатори. Вони демонструють зневагу до правил, ніби кажучи: "Ви будете грати в шахи за правилами, а ми – у "Чапаєва", перестрибуючи через клітинки".
Трамп немов відповідає: "Хто сказав, що я буду дотримуватись правил? Якщо всі їх порушують, то й для мене вони скасовуються."
Якщо припустити, що Канада і Гренландія опинилися б під контролем США, це зруйнувало б плани Росії та Китаю щодо Північного торгового шляху. Панамський канал, який зараз перебуває під контролем китайської компанії, за цією логікою також міг би стати американським,
– додав Саакян.
Така поведінка Трампа є демонстрацією готовності діяти свавільно, піднімаючи ставки у переговорах.
"Його не слід сприймати буквально. Він використовує жорсткі та шокуючі методи для того, щоб сформувати вигідні для себе позиції на переговорах із сильними гравцями: Китаєм, Росією, Іраном, Туреччиною тощо. Його дії слід оцінювати з точки зору ефективності, а не моральності чи відповідності правилам", – зауважив Саакян.
Діалог із Європейським Союзом
Політолог також зазначив, що діалог із Європейським Союзом продовжуватиметься. Наразі він ведеться окремо з Францією та Британією. Ілон Маск, який заходить на це поле, є одним із тригерів. Маск відіграє роль "того, хто дратує", а потім з'являється "хороший поліцейський", якого грає Трамп, який виглядає значно адекватнішим порівняно з Маском.
Трамп застосовує жорсткі переговорні методи, оскільки прийшов із бізнесу. Йому, м'яко кажучи, байдужі ті політичні правила, які існували до цього. У цьому сенсі він є абсолютно позасистемним гравцем. Це може стати важливим фактором для внутрішньої політики Сполучених Штатів, а також для відносин із союзниками,
– додав Саакян.
Цілком імовірно, що, якщо Трамп не зайде надто далеко і його поведінка справді є лише імітацією самодурства, а не ознакою серйозних інтелектуальних проблем, це може стати небезпечною, але водночас ефективною грою з доданою вартістю.