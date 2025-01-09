Методы Трампа шокируют: что кроется за скандальными заявлениями нового президента США

Высказывания Дональда Трампа относительно его амбиций "взять под крыло" Канаду, Гренландию и Панамский канал имеют четкую цель, но это не аннексия. Новый президент Соединенных Штатов играет в игру, чтобы расширить границы дозволенного в его политике.

Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала отметил, что сценарий аннексии можно отбросить как реалистичный. То, что сейчас видит мир, – это политическая игра Трампа. Она может свидетельствовать либо о том, что Трамп действительно "сошел с ума", или о том, что он умело играет роль неадеквата. В первый вариант политолог не верит.

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Стратегия или неадекватность

"За этим всем стоит четкий расчет. Любой демократический лидер, с момента избрания в любой республике, не принадлежит сам себе. На него влияют тысячи обстоятельств, которые загоняют в определенные рамки и коридор действий",

– пояснил Саакян.

Первым аспектом такой игры является то, что демократические лидеры сталкиваются с ограничениями: нормативно-правовыми (Конституция, законы, нормативные акты) и неформальными (политические обязательства, договоренности со спонсорами, политическая конъюнктура). Эти факторы создают достаточно узкий коридор возможностей.

Задача Трампа – искусственно расширить этот коридор. Он фактически демонстрирует себя как сумасшедшего. Вот смотрите: я сейчас напишу в Х, что собираюсь присоединить что-то. Мой сын и его друзья поедут в Гренландию, создавая впечатление, что мы готовимся ее аннексировать. Я могу сделать что угодно. Бойтесь меня, все варианты возможны,

– отметил Саакян.

Таким образом создается стратегическая неопределенность, которая расширяет для Трампа поле маневра и выигрывает время.

Игра на поле диктаторов

Вторым аспектом, на который указывает Саакян, является выход Трампа на поле игры, где доминируют диктаторы. Они демонстрируют пренебрежение к правилам, будто говоря: "Вы будете играть в шахматы по правилам, а мы – в "Чапаева", перепрыгивая через клетки".

Трамп словно отвечает: "Кто сказал, что я буду придерживаться правил? Если все их нарушают, то и для меня они отменяются."

Если предположить, что Канада и Гренландия оказались бы под контролем США, это разрушило бы планы России и Китая по Северному торговому пути. Панамский канал, который сейчас находится под контролем китайской компании, по этой логике также мог бы стать американским,

– добавил Саакян.

Такое поведение Трампа является демонстрацией готовности действовать своевольно, поднимая ставки в переговорах.

"Его не следует воспринимать буквально. Он использует жесткие и шокирующие методы для того, чтобы сформировать выгодные для себя позиции на переговорах с сильными игроками: Китаем, Россией, Ираном, Турцией и тому подобное. Его действия следует оценивать с точки зрения эффективности, а не нравственности или соответствия правилам", – отметил Саакян.

Диалог с Европейским Союзом

Политолог также отметил, что диалог с Европейским Союзом будет продолжаться. Сейчас он ведется отдельно с Францией и Британией. Илон Маск, который заходит на это поле, является одним из триггеров. Маск играет роль "того, кто раздражает", а потом появляется "хороший полицейский", которого играет Трамп, который выглядит значительно более адекватным по сравнению с Маском.

Трамп применяет жесткие переговорные методы, поскольку пришел из бизнеса. Ему, мягко говоря, безразличны те политические правила, которые существовали до этого. В этом смысле он является абсолютно внесистемным игроком. Это может стать важным фактором для внутренней политики Соединенных Штатов, а также для отношений с союзниками,

– добавил Саакян.

Вполне вероятно, что, если Трамп не зайдет слишком далеко и его поведение действительно является лишь имитацией самодурства, а не признаком серьезных интеллектуальных проблем, это может стать опасной, но одновременно эффективной игрой с добавленной стоимостью.