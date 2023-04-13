Байдужість чи звичайна комерція: чи бойкотують книги Мазурчук, яка образила бійця

Поки українське суспільство намагається прийти до тями після жахливого відео зі стратою українського військового, дехто дозволяє собі принижувати замордованого бійця. Мовиться про київську волонтерку, яка раніше обіймала посаду пресофіцерки полку "Дніпро-1" та добровольчого батальйону "Донбас", Васілісу Мазурчук.

Пані Васіліса до того, як писати гидоту у соцмережах, займалася написанням літератури. Чи знімуть з продажу українські книгарні книги скандальної Мазурчук – з'ясувала журналістка 24 Каналу Ольга Ожогіна.

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Відомо, що Васіліса Мазурчук друкує свої книжки під псевдонімом Васіліса Трофимович. І таких в її колекції декілька:

"Любов на лінії вогню",

"Казки Донбасу",

"Казки Золотоверхого",

"Добробати".

Її книги продаються у багатьох книгарнях України. І хоча деякі сайти вже видалили її книжки, купити роботи Мазурчук все ще можна.

Позиція видавництв

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу представники книгарні "Блокпост" зазначили, що наразі не збираються прибирати з продажу книжки Мазурчук. На питання журналістки, чи пов'язано це рішення з комерційною вигодою, вони відповіли, що наразі "вивчають і радяться щодо цього". Водночас там наголосили, що знають про скандал.

Тим часом відома "КнигарняЄ" відмовилася коментувати це питання. Книги пані Васіліси, очевидно, досі стоять на полицях. Згодом директор "КнигарняЄ" Віктор Разживін заявив, що поки не прибиратимуть книги Мазурчук з продажу. Ба більше, директор книгарні декілька разів підкреслив, що не збирається давати коментарі.

Що сказала Мазурчук

Після того, як моторошне відео з жорстокою стратою українського бійця з'явилося у мережі, волонтерка почала докоряти воїну за те, що в останні миті свого життя він благав окупантів зупинитись російською мовою.

Ба більше, Мазурчук почала ділити загиблих героїв на "добрих" і "поганих". Вона порівняла страченого бійця з Олександром Мацієвським, якого окупанти розстріляли після слів "Слава Україні". Мазурчук наголосила, що Мацієвський помер гідною смертю, а український солдат, якому відрізали голову – ні.

Очевидно, що після таких заяв на жінку полилась хвиля хейту, критики та бруду. Українці нікому не дозволять паплюжити честь і гідність тих, хто віддає життя за мир в Україні. Згодом Мазурчук опублікувала ще один пост, у якому зазначила, що просити вибачення за такі цинічні заяви не збирається.

Після всього, що наговорила Мазурчук, українці наголошують, що вона не повинна мати можливості більше щось писати та друкуватися українською.